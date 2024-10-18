Ozzy Ozbourne et Chris Cornell auraient pu être les chanteurs d'un groupe légendaire !

On aurait pu avoir l'un des deux chanteurs mythiques avec Van Halen !

"Si ça s’était concrétisé, ç’aurait été phénoménal."

Dans une récente interview pour son livre Brothers, Alex Van Halen a révélé que Van Halen avait sérieusement envisagé de collaborer avec Ozzy Osbourne et Chris Cornell en tant que chanteurs du groupe. Osbourne a été approché en 2001, après le départ de Gary Cherone et avant le retour de Sammy Hagar. Cependant, le projet a été abandonné en raison de l'émission de télé-réalité The Osbournes. Cornell, de son côté, a participé à une jam session avec les frères Van Halen, mais n'a pas non plus rejoint le groupe avant son décès tragique en 2017.

En 2001, après le départ de Gary Cherone, Van Halen cherchait à renouveler sa formation. C'est à ce moment qu'Ozzy Osbourne, connu pour son rôle emblématique au sein de Black Sabbath, a été pressenti pour prendre la place de chanteur. Alex Van Halen a révélé que des discussions avaient eu lieu avec Sharon Osbourne à ce sujet. Cependant, le projet n'a jamais abouti à cause de l'engagement d'Ozzy dans l'émission de télé-réalité The Osbournes. Alex a commenté cette période avec humour :

"Quand on a un Ozzy, on a Ozzy. Mettez de la musique, il chantera, et ce sera génial."

Le groupe voulait faire appel à Chris Cornell

Chris Cornell, chanteur de Soundgarden, a également été envisagé pour intégrer Van Halen. Selon Alex, cela s'est passé peu de temps avant le décès tragique de Cornell en 2017. Le batteur raconte une jam session où Chris a joué de la basse et s'est tellement investi qu'il s'est mis à saigner. Alex a déclaré à Eddie Van Halen : "C’est l’homme qu’il te faut". Mais malheureusement, la collaboration n'a jamais vu le jour avant la mort de Cornell.

En octobre 2022, un ancien collaborateur de Chris Cornell avait déjà laissé entendre que ce dernier était pressenti pour enregistrer un morceau avec Eddie Van Halen.

Ainsi, Van Halen, légendaire groupe de rock, aurait pu connaître des phases très différentes avec ces deux icônes vocales, mais ces collaborations restent aujourd'hui de simples "et si".