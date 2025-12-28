The Strokes : 5 ans de The New Abnormal, l’album qui a marqué le rock moderne

Sorti en 2020, cet album a confirmé que le groupe new-yorkais reste une référence du rock indépendant moderne, capable de se réinventer sans jamais trahir son style unique.

En 2020, The Strokes faisaient leur grand retour avec The New Abnormal, leur cinquième album studio, après sept ans d’attente depuis Comedown Machine. Cinq ans plus tard, cet album reste un jalon incontournable du rock moderne, mêlant énergie brute, mélodies accrocheuses et textes introspectifs.

Un retour attendu

Les fans attendaient impatiemment de nouvelles chansons et The New Abnormal n’a pas déçu. L’album allie les guitares incisives et les rythmes entraînants caractéristiques du groupe à des expérimentations plus subtiles, prouvant que The Strokes peuvent évoluer tout en gardant leur identité unique.

Des titres marquants

Parmi les morceaux emblématiques, The Adults Are Talking, At the Door ou Ode to the Mets capturent parfaitement l’esprit du groupe. Chaque chanson mêle émotions, observations sur le monde moderne et énergie rock, créant un équilibre rare entre accessibilité et créativité.

Une reconnaissance méritée

The New Abnormal a été salué par la critique et a remporté un Grammy Award dans la catégorie "Meilleur album rock", renforçant la position de The Strokes comme un groupe influent du rock contemporain. Cinq ans après, l’album continue d’inspirer les fans et de séduire une nouvelle génération d’auditeurs.

Un album qui perdure

Cet album prouve que The Strokes savent se réinventer tout en restant fidèles à leur essence. Cinq ans plus tard, The New Abnormal reste un incontournable pour les amateurs de rock et un symbole de la longévité et de la créativité du groupe.