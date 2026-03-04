Dave Grohl : « J’ai écrit une chanson pour Ozzy Osbourne, mais il a décidé de ne pas l’enregistrer. »

Le leader des Foo Fighters, qui l'a enregistrée dans le cadre du projet Probot, a déclaré : « Ça sonnait comme une chanson des Melvins, c'était vraiment puissant. »

C’est le genre d’anecdote qui fait frissonner les amateurs de heavy metal. Dans une récente interview, Dave Grohl a révélé avoir composé un morceau destiné à Ozzy Osbourne, mais que le Prince des Ténèbres n’a finalement jamais enregistré.

Une collaboration fantôme qui aurait pu marquer l’histoire du rock.

Une chanson pour Ozzy… restée dans l’ombre

L’histoire remonte probablement au début des années 2000. À cette époque, Sharon Osbourne, épouse et manager d’Ozzy, contacte plusieurs musiciens afin qu’ils composent un titre pour le chanteur britannique.

Après le succès massif de l’album No More Tears en 1991 et celui d’Ozzmosis en 1995 — enregistré à Paris et classé dans le top 30 au Royaume-Uni — Ozzy ralentit la cadence studio pour se concentrer sur son festival, le mythique Ozzfest.

Il revient finalement en 2001 avec Down to Earth, un disque marqué par la présence de Mike Bordin (Faith No More) et Robert Trujillo. À l’époque, Ozzy confiait :

« Je voulais faire comme les Grateful Dead et tourner indéfiniment, mais la maison de disques voulait un album. »

La suite de sa discographie s’enchaîne avec l’album de reprises Under Cover, puis Black Rain en 2007 et Scream en 2010.

C’est dans ce contexte que Dave Grohl compose un morceau instrumental destiné à Ozzy.

« Un truc qui sonnait comme les Melvins »

Grohl raconte :

« J'ai écrit un morceau instrumental qui sonnait comme une chanson des Melvins, c'était vraiment lourd. Je pensais que la voix d'Ozzy serait bien dessus, mais ils ne l'ont jamais utilisée. »

Un riff massif, épais, presque sludge, taillé pour une voix incantatoire. Mais le titre ne dépassera jamais le stade de la démo.

Plutôt que de laisser le riff prendre la poussière, Dave Grohl décide de le recycler dans un projet parallèle beaucoup plus radical : Probot.

Probot : le laboratoire metal de Dave Grohl

Sorti en février 2004, Probot est sans doute l’album le plus extrême, metal et thrash de la carrière de Grohl. Sur ce disque, il abandonne temporairement l’esthétique alternative des Foo Fighters pour revenir à ses premières amours : le metal underground.

Il s’entoure alors d’une véritable armée de légendes :

Max Cavalera (Sepultura)

Cronos (Venom)

Lemmy (Motörhead)

Lee Dorrian (Napalm Death)

Kim Thayil (Soundgarden)

Des membres de Voivod, Celtic Frost, Obsessed ou Corrosion of Conformity

Le morceau issu de la fameuse démo destinée à Ozzy devient « Tortured Soul », interprété par Eric Wagner, chanteur du groupe culte Trouble.

Grohl précise :

« Le chant sur "Tortured Soul" est celui d'Eric Wagner. Ce n'est jamais devenu un morceau d'Ozzy, mais le riff est vraiment dingue. »

L’album que Dave Grohl ne voulait pas appeler un album

Probot n’était au départ qu’une collection de démos instrumentales.

« Je ne l'appelais même pas un album. Ce n'étaient que des riffs et des bases instrumentales sans chant, chacun plus puissant que le précédent. Puis j'ai appelé quelques amis et c'est devenu un super disque. »

Un projet passion, viscéral, presque adolescent dans son approche : celui d’un fan qui rend hommage aux groupes qui l’ont façonné.

Si Ozzy Osbourne n’a jamais posé sa voix sur ce riff massif, l’histoire rappelle une chose : dans le rock, les collaborations manquées font parfois naître des œuvres encore plus radicales.

Et quelque part, on ne peut s’empêcher d’imaginer ce qu’aurait donné la voix tremblante du Prince des Ténèbres sur ce riff façon Melvins.

Un fantasme de plus dans la grande mythologie du heavy metal.