Chris Martin révèle les secrets de sa forme physique : "C'est Bruce Springsteen qui me l'a appris"

Chris Martin partage sa routine étonnante pour rester en forme, inspirée par nul autre que Bruce Springsteen.

Chris Martin a révélé un secret sur ses habitudes alimentaires et sur sa façon de rester en forme. Invité du podcast de Conan O'Brien, Conan O’Brien Needs a Friend, le chanteur des Coldplay a déclaré : "Je ne mange pas au dîner, j’arrête de manger quoi que ce soit après quatre heures de l’après-midi. J’ai appris ça de Bruce Springsteen."

Le frontman de Coldplay, avoue être impressionné par l'état de forme de Bruce Springsteen : "J’ai eu la chance d’être invité à dîner chez lui après notre concert à Philadelphie l’an dernier [...] J’étais au régime mais il était en bien meilleure forme que moi. Sa femme Patti Scialfa m’a expliqué qu’il ne mange qu’une fois par jour. Je me suis dit : d’accord, c’est ma prochaine mission."

Concernant sa relation avec "The Boss", Chris Martin a ajouté : "Il est dans mon panthéon des mythes absolus, c’est une personne fantastique et aussi sa femme Patti. Nous faisons partie d’une culture qui a tendance à célébrer les gens célèbres, nous pensons qu’ils viennent d’une autre planète où tout est parfait et fantastique. Bien sûr, ce n’est pas vrai. Ce sont des gens et ils pourraient devenir mes amis."

Entre admiration et inspiration, Chris Martin montre que même les superstars s’inspirent des légendes pour se dépasser, dans la musique comme dans la vie.