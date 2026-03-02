Rick Rubin, explique comment il a convaincu Johnny Cash d'enregistrer "Hurt" de Nine Inch Nails : « Il m'a regardé comme si j'étais fou. »

Le producteur ajoute : « Les paroles semblent évoquer une vie pleine de remords et de regrets. »

Il y a des rencontres qui changent le cours de la musique. En 1993, Rick Rubin, le producteur légendaire qui venait de quitter le rap et Def Jam, décide de travailler avec Johnny Cash, alors en perte de vitesse et sans maison de disques. Leur première rencontre restera dans les annales : « Nous avons discuté, mais nous aurions tout aussi bien pu rester silencieux et communiquer quand même », confie Rubin. Quelques accords, quelques paroles, et une alchimie rare naissait.

De cette rencontre est née la série d’albums American Recordings, qui transforme la légende country en une voix intemporelle du rock et du folk. Sur ces albums, Cash reprend des chansons emblématiques de tous horizons : des Eagles à Tom Petty, jusqu’à Depeche Mode, insufflant à chaque morceau son intensité, sa gravité et le mythe de l’Homme en Noir. Rubin, maître d’œuvre, façonne autour de sa voix un monument sonore qui traverse les générations.

Le point culminant de cette renaissance ? La reprise de « Hurt » de Nine Inch Nails sur American IV: The Man Comes Around (2002). Ce choix n’est pas anodin : Rubin visualise Cash confronté à sa vie, à ses regrets et à sa recherche de paix. Le clip, poignant et primé, transforme la chanson en un hymne universel au bilan d’une vie. Même Trent Reznor, l’auteur original, avoue : « Cette chanson ne m’appartient plus. »

American IV devient alors plus qu’un album : un testament musical, où l’Homme en Noir se confie à ses auditeurs avec une sincérité bouleversante, quelques mois avant la perte de son épouse June Carter, puis sa propre disparition. Entre voix grave et choix de morceaux intenses, Cash et Rubin signent l’une des collaborations les plus marquantes de l’histoire de la musique, prouvant que le rock, la country et le folk ne connaissent pas de frontière quand il s’agit de toucher l’âme.