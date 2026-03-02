Radiohead en France : le groupe fait le point sur de possibles concerts

Après une mini-tournée européenne triomphale en 2025, Radiohead reste discret sur son retour en France. Le guitariste et le bassiste du groupe donnent enfin quelques indices.

En 2025, Radiohead a surpris ses fans avec une tournée européenne limitée à Madrid, Londres, Bologne, Copenhague et Berlin, laissant la France sur la touche. Malgré les rumeurs autour de dates parisiennes, le groupe n’a pas programmé de concerts dans l’Hexagone... de quoi frustrer les fans français.

Le guitariste Jonny Greenwood reconnaît le plaisir d’avoir retrouvé ses camarades sur scène pour la première fois depuis sept ans, mais admet un petit regret : "C'était bizarre de faire cette tournée sans aucune nouvelle chanson". Chaque membre travaille désormais sur des projets individuels, laissant planer le mystère autour d'un nouvel album ou de futures performances.

Colin Greenwood, le bassiste du groupe, s’apprête à rejoindre la tournée estivale de Nick Cave, qui fera étape aux Vieilles Charrues et à Rock en Seine, ce qui exclut toute date estivale pour Radiohead. Si un retour se profile selon certains suiveurs, il n’y a toujours aucune certitude concernant des dates françaises.. Les fans devront donc faire preuve de patience avant de revoir Thom Yorke et ses comparses dans l’Hexagone.

Jonny Greenwood souligne également les contraintes logistiques : "Les salles de concerts sont réservées énormément de temps à l'avance. Pour faire une autre tournée, il faudrait que nous décidions maintenant, et ça ne se produirait pas avant 18 mois", repoussant tout concert français au plus tôt... à l’été 2027. Une attente qui promet d’être longue pour les fans les plus fidèles.