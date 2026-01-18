Flea dévoile un nouveau single avec Thom Yorke pour son album solo !

Pilier historique des Red Hot Chili Peppers, Flea n’a jamais été du genre à rester immobile. Bassiste survolté, icône du rock alternatif et du funk, le musicien américain ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre de sa carrière avec « Traffic Lights », un single extrait de Honora, son tout premier album solo, attendu le 27 mars.

Pour ce nouveau titre, Flea retrouve un compagnon de route bien connu : Thom Yorke, leader de Radiohead, qui apporte sa voix singulière et habitée à ce morceau à l’atmosphère tendue et hypnotique. Une collaboration qui fait écho à leur aventure commune au sein de Atoms of Peace, projet parallèle qui avait marqué les esprits avec l’album Amok en 2013. Ici, pas de riffs explosifs ni de refrains taillés pour les stades, mais une intensité brute, contenue, presque viscérale.

Avec Honora, Flea s’éloigne volontairement du chaos électrique des Red Hot Chili Peppers pour proposer une œuvre plus personnelle, nourrie par le jazz, le rock expérimental et une approche instinctive de la musique. L’artiste y joue de la basse, de la trompette et pose également sa voix, affirmant une liberté créative totale, loin des formats imposés.

Ce projet marque aussi un retour symbolique à la trompette, instrument de ses débuts, qu’il avait laissé de côté à l’adolescence. Pendant deux ans, Flea s’est imposé un travail quotidien, avec une seule obsession : enregistrer un disque honnête, sans chercher la performance ni la perfection. Une démarche presque punk dans l’esprit, où l’émotion prime sur la technique.

Entouré de musiciens issus de la scène jazz et rock indépendante de Los Angeles, Flea façonne un album organique, vivant, traversé par l’improvisation et le lâcher-prise. Honora comprend également plusieurs reprises emblématiques, de « Maggot Brain » de Funkadelic à Frank Ocean, preuve de l’éclectisme assumé d’un musicien qui a toujours refusé les étiquettes.

Avec Honora, Flea ne renie rien de son passé rock. Il le transforme, le déconstruit et l’emmène ailleurs. Un premier album solo sincère et audacieux, qui confirme que l’esprit rock n’est pas qu’une question de décibels, mais avant tout une affaire de liberté.