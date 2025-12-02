Un véritable coup dur pour les fans mais la santé passe avant tout !

A peine revenu, et déjà des coups durs pour Radiohead. Pour rappel, 7 ans après leur dernier concert, le groupe d’Oxford a signé en 2025 un retour aussi inattendu que monumental — à l’image d’Oasis, eux aussi ressuscités la même année. Leur nouvelle tournée devait marquer les esprits, et c’était clairement bien parti : le groupe emmené par Thom Yorke a explosé le record d’affluence de la O2 Arena, jusque-là détenu par Metallica.

Oui mais voilà… la machine s’est enrayée. Radiohead a été contraint de reporter ses deux concerts prévus à Copenhague les 1er et 2 décembre 2025, après que Thom Yorke a été diagnostiqué avec une “infection extrême de la gorge”. Un coup dur pour les fans, mais pas de panique : les shows ont déjà été reprogrammés aux 15 et 16 décembre, et les billets restent valables pour ces nouvelles dates.

La tournée européenne, entamée début novembre à Madrid, avait tout pour devenir historique. Avec une setlist de 25 titres, le groupe confirmait ainsi les rumeurs qui circulaient depuis mars concernant un possible retour de la formation mythique d’Oxford.

On espère désormais que Thom Yorke pourra se reposer correctement pour revenir brûler les planches au plus vite. Car même après tant d’années, Radiohead prouve encore qu’il reste l’un des noms les plus essentiels du rock contemporain.