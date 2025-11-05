Radiohead font leur retour sur scène 7 ans après leur dernier concert !

Un événement marquant sur cette fin d'année 2025 !

L’année 2025 signe décidément le grand retour des groupes de rock cultes. Après plus de sept ans d’absence, Radiohead a retrouvé la scène mardi soir à la Movistar Arena de Madrid, lançant ainsi une tournée 2025 très attendue. Un événement qui a ravivé toute la puissance hypnotique et la complexité émotionnelle de la musique du groupe de Thom Yorke.

Au centre de l’arène, sur une scène circulaire entourée d’écrans LED, le groupe a livré un set magistral de vingt-cinq morceaux retraçant toute sa carrière — des titres emblématiques aux faces B rarement jouées depuis des années.

Parmi les plus grandes surprises, les fans ont pu entendre « Sit Down. Stand Up. », tiré de Hail to the Thief (2003), interprété pour la première fois depuis 2004, ainsi que le retour de « Subterranean Homesick Alien », issu du mythique OK Computer (1997), absente des setlists depuis 2017.

Les classiques n’ont évidemment pas été oubliés : « Let Down », « No Surprises », « Fake Plastic Trees » et « Weird Fishes / Arpeggi » ont fait vibrer la salle, rappelant à quel point Radiohead reste un groupe à part, capable de mêler émotion brute et expérimentations sonores.

Le concert s’est clôturé sur un rappel de sept chansons, culminant avec « Karma Police », reprise en chœur par toute la salle dans un moment de communion pure.

Après ses quatre dates à Madrid, Radiohead poursuivra sa tournée européenne avec des concerts à Bologne, Londres, Copenhague et Berlin, chacun réparti sur plusieurs soirées. Un retour triomphal pour un groupe dont la magie scénique n’a rien perdu de sa force — bien au contraire.