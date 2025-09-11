Radiohead : Voici ce qu'on peut attendre de la tournée européenne du groupe selon Colin Greenwood !

Des concerts d'anthologie sur toute l'Europe... sauf en France !

Après avoir accompagné Nick Cave au piano et au chant avec sa basse, Colin Greenwood se prépare à retrouver la scène avec Radiohead. À la surprise générale, le groupe a annoncé une tournée européenne de vingt dates réparties dans cinq villes en novembre et décembre. Un retour très attendu, puisque cela fera la première fois depuis 2018 que Thom Yorke, Ed O’Brien, Philip Selway, Johnny Greenwood et son frère Colin joueront à nouveau ensemble.

La tournée débutera à Madrid, avant de passer par Bologne, puis de se diriger vers Londres, Copenhague et enfin Berlin (sans avoir de dates en France). Autant dire que les fans européens sont sur le point de vivre l’un des événements rock les plus marquants de l’année.

Une setlist « comme un concert de rue »

Dans une récente interview, Colin Greenwood a confié quelques détails sur la préparation de la setlist. « Ce sera une setlist variée, reprenant beaucoup de morceaux de notre carrière. Nous l'avons réduite à environ 70 chansons. Nous jouerons ce que nous voulons, sans ordre particulier. L'ambiance est celle d'un concert de rue, comme si nous étions des musiciens de rue. »

Cette orientation marque un moment particulier dans l’histoire du groupe. Le bassiste précise : « Pour la première fois, nous partons en tournée sans rien de nouveau. Nous avons généralement essayé de nouvelles chansons en concert, mais on ne sait jamais. Nous écrirons peut-être quelque chose, ou peut-être pas. » Une approche qui promet une véritable rétrospective de leur discographie, allant de Pablo Honey (1993) à A Moon Shaped Pool (2016).

Un groupe toujours attendu

Ces déclarations font écho à celles de Johnny Greenwood l’an dernier. Le guitariste avait reconnu : « Nous répétons ensemble », avant de nuancer : « Cela ne signifie pas qu'il y aura une tournée prochaine. Mais nous sommes heureux d'être toujours un groupe attendu. Tout le monde veut savoir ce que nous allons faire ; nous avons de la chance. »

Cette fois, l’attente est bel et bien terminée. Avec leur vision musicale, leur technique et leur atmosphère si singulière, Radiohead s’apprête à faire vibrer l’Europe.

Et pour détendre l’ambiance, Colin Greenwood n’a pas manqué de plaisanter : « Mon frère Johnny et moi avons toujours été exclus du comité de setlist. Ils ne nous laissent pas entrer parce que nous sommes trop indécis. »