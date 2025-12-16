Elton John encense Turnstile : "Votre musique est incroyable"

Toujours curieux et à l’écoute, Elton John continue de suivre la scène rock actuelle. La preuve avec son admiration affichée pour Turnstile.

Elton John a tenu à adresser un message enthousiaste à Brendan Yates, chanteur de Turnstile. À 78 ans, la légende britannique n’a rien perdu de son franc-parler, qualifiant la musique du groupe américain de "fucking amazing". Il a particulièrement salué le titre "Seein’ Stars", partagé avec Hayley Williams de Paramore et Blood Orange, qu’il considère comme l’un de ses morceaux favoris de l’année.

Extrait de l’album "Never Enough", ce titre illustre l’évolution sonore de Turnstile, entre hardcore mélodique et ouverture pop assumée. L’album, porté par la production de Brendan Yates et Will Yip, s’est rapidement imposé comme l’une des sorties rock majeures de 2025. Salué par la critique, il a notamment figuré parmi les classements de fin d’année et renforcé la place du groupe comme référence incontournable de la scène alternative actuelle.

Malgré son retrait des tournées et des soucis de santé récents, Elton John demeure profondément connecté à l’actualité musicale. Son envie de rencontrer Turnstile lors de leur prochain passage à Londres témoigne de cette curiosité intacte et de son amour pour le rock.