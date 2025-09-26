Paramore retire ses musiques des plateformes israéliennes : un boycott qui résonne !

Le groupe mené par Hayley Williams rejoint la campagne "No Music For Genocide", aux côtés de centaines d’artistes mobilisés contre les violences à Gaza.

Paramore a décidé de retirer son catalogue musical d’Israël, répondant à l’appel de la campagne "No Music For Genocide". Lancée pour dénoncer les actions militaires israéliennes dans les territoires palestiniens, l’initiative invite les artistes à bloquer l’accès à leurs morceaux dans la région. Si le groupe américain n’a pas encore communiqué officiellement sur cette décision, les titres sont désormais inaccessibles sur les plateformes israéliennes, incluant aussi ceux de la chanteuse Hayley Williams. Le mouvement réunit déjà plus de 400 artistes et labels. Parmi eux, Massive Attack, Fontaines D.C. ou encore Japanese Breakfast qui ont tous apporté leur soutien en retirant leurs musiques. Cette mobilisation s’inscrit dans la continuité d’autres campagnes culturelles de boycott, notamment celles menées contre l’apartheid sud-africain dans les années 80.

Le trio s’ajoute donc à ce boycott collectif, devenu un véritable acte politique. Avec cet acte de soutien pour le peuple palestinien, Paramore donne ainsi une nouvelle dimension à son influence au-delà de la scène. Ce positionnement s’inscrit dans une longue tradition du rock : faire de la musique non seulement un art, mais aussi un acte de lutte et d’opposition.