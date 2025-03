Les Deftones invitent Hayley Williams (Paramore) en concert et c'est juste explosif !

La chanteuse est venue pour enflammer la scène en interprétant "Minerva"

Les Deftones sont bien en forme en ce moment ! Avec un nouvel album prévu en 2025, le groupe continue de marquer la légende du rock alternatif. Leur album culte "White Pony", un véritable classique du genre, est d’ailleurs classé 107e du média Rolling Stone dans la liste des meilleurs albums de tous les temps.

Et ce n’est pas tout ! Chino Moreno et sa troupe ne perdent pas une seule ride en 2025 et enchaînent les concerts pour le plus grand plaisir de leurs fans. Mais surtout, ils n’hésitent pas à leur réserver des surprises mémorables !

Ce mercredi 26 mars, les Deftones étaient de passage à la Bridgestone Arena de Nashville, et une invitée bien connue du monde du rock a fait son apparition ! Il s’agit de Hayley Williams, la chanteuse emblématique de Paramore, qui est venue enflammer la scène en interprétant le légendaire titre "Minerva".

Ce n'est pas la première fois que Hayley Williams collabore avec le groupe. En 2010, elle avait déjà marqué les esprits en rejoignant les Deftones sur scène au Luxembourg pour chanter "Passenger", un des morceaux phares de "White Pony".

La vidéo de cette performance inédite a rapidement fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux, et qu'on se le dise : c'est une véritable réussite !