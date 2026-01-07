Led Zeppelin : John Paul Jones met aux enchères sa collection d’instruments personnels

Le légendaire bassiste et multi-instrumentiste John Paul Jones a décidé de mettre en vente une partie de son matériel de studio, souhaitant qu’il finisse "entre les mains de ceux qui l’utiliseront vraiment".

John Paul Jones, figure emblématique des Led Zeppelin, propose à l’enchère plusieurs instruments et équipements vintage issus de son studio personnel. Parmi eux, un amplificateur Guild Thunderbass, endommagé après avoir été prêté à Dave Grohl, attire particulièrement l’attention. L’initiative est orchestrée par la société britannique Soundgas, spécialisée dans la vente d’appareils et instruments rares, vintage ou de collection, et reflète le désir du musicien de se séparer de matériel qu’il n’utilise plus.

La sélection comprend des pièces uniques, comme une batterie électronique Simmons SDS V, des campionneurs Akai, des moniteurs Yamaha NS-10M ou encore une unité d’écho mécanique Arbiter Soundimension des années 1960. Bien que ces instruments n’aient jamais servi avec les Led Zeppelin, ils témoignent de la carrière riche de Jones, incluant son travail avec le supergroupe Them Crooked Vultures, formé avec Josh Homme et Dave Grohl.

Le musicien insiste sur sa volonté de voir ces instruments exploités et non simplement collectionnés : "Je souhaite qu’ils finissent dans les mains de personnes qui les utiliseront vraiment." Pour les passionnés de vintage et d’équipement légendaire, cette vente représente une occasion rare de posséder un morceau de l’univers créatif de John Paul Jones.