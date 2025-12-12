Led Zeppelin, cette fois où Robert Plant a fait le tour des clubs de strip-tease de Stockholm avec ABBA

Une anecdote bien rock n' roll comme on aime !

En 1978, Led Zeppelin s'envole pour Stockholm, en Suède, afin d'enregistrer son huitième album, In Through the Out Door, qui restera également le dernier. Cet album marque la fin d'une période difficile dans l'histoire du groupe, qui ne pourra pas tourner en Angleterre pendant deux ans pour des raisons financières. Ce sera aussi la dernière fois que Robert Plant, Jimmy Page et John Paul Jones joueront aux côtés de John Bonham, dont l’alcoolisme croissant précipitera la tragique fin en septembre 1980.

John Paul Jones, en plus de son travail exceptionnel de bassiste et d'arrangeur, découvre alors les possibilités du synthétiseur, notamment le Yamaha GX-1 qu'il vient d'acquérir. Il pousse le groupe vers de nouveaux sonorités et de l'expérimentation, travaillant étroitement avec Robert Plant à l'écriture des chansons.

C’est également lui qui suggère d’enregistrer dans un lieu insolite : les studios Polar à Stockholm, le fameux studio d’ABBA. « Ils cherchaient un groupe international pour inaugurer le studio et nous ont demandé si nous voulions y enregistrer », confie Robert Plant à Classic Rock en 2015. « Nous sommes arrivés à Stockholm en plein décembre, sous la neige. J'ai rencontré Benny et Björn pendant que je m'installais, et Benny m'a immédiatement offert une guitare, un geste très gentil. »

Lors d’une apparition télévisée suédoise animée, Robert Plant révèle des détails surprenants sur son amitié avec ABBA : « Jimmy et moi sortions toujours le soir avec Benny et Björn, et nous allions dans ces clubs où les gens buvaient pendant que d’autres faisaient l’amour. » L’intervieweur suédois est choqué : « Ce n’est pas vrai, c’est un mensonge ! » répond Robert Plant : « Tout est vrai. On les appelait des clubs de sexe. » Puis, se tournant vers la caméra, il ajoute : « Vous vous souvenez de Benny et Björn ? »

À l’époque, Benny Andersson et Björn Ulvaeus étaient mariés à Anni-Frid Lingstadt et Agnetha Fältskog, et formaient ensemble l’un des groupes pop les plus populaires de tous les temps, avec plus de 400 millions de disques vendus.

La carrière d’ABBA débute en 1973 avec l’album Ring Ring et s’achève en 1981 avec The Visitors, avant leur retour surprise en 2021 avec le neuvième album, Voyage. Face aux révélations explosives de Robert Plant, la seule réponse du groupe fut une déclaration brève : « Nous n'avons jamais passé une seule nuit dans un club de strip-tease avec Robert Plant. »