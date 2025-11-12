Robert Plant explique comment Tolkien a influencé Led Zeppelin : "c'était un maître"

Le créateur de tout l'univers du "Seigneur des Anneaux" a beaucoup influencé l'album "Led Zeppelin 2".

On le sait, les pont entre la musique rock, hard rock ou metal, et la mythologie sont assez nombreux. On pense notamment à tous les groupes de metal nordique, dont les albums sont abreuvés de références à la mythologie viking. Mais globalement, tout ce qui touche de près ou de loin à l'heroic fantasy peut bien plaire à nos rockeurs. Et Led Zeppelin ne fait pas exception à la règle : Robert Plant vient d'ailleurs d'expliquer que J.R.R. Tolkien, l'homme qui a créé l'univers du "Seigneur des Anneaux", a beaucoup influencé Led Zep'.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le parolier du groupe a fait référence à Tolkien et à son univers pour expliquer l'influence de ce monde "fantastique" sur la musique de Led Zeppelin. Notamment au moment de l'enregistrement de "Led Zepplin II", sorti en 1969. Un disque enregistré pendant la tournée triomphale du groupe aux USA et en Europe, et qui contient notamment le morceau "Ramble One". Un titre qui parle d'un voyage vers des lieux lointains et mystérieux, dans lequel on peut entendre :

C'était dans les plus sombres profondeurs de Mordor,

Je rencontrai une fille si blonde...

Mais Gollum et le Malin la surprirent et s'éclipsèrent avec elle...

La traduction est un peu approximative, mais ce sont, presque mot pour mot, des paroles qu'on peut retrouver dans le livre "Le Hobbit", qui précède chronologiquement "Le Seigneur des Anneaux". Cette attirance de Robert Plant pour les écrits de Tolkien, s'explique par la passion du musicien pour la culture celtique et galloise, mais aussi par ses origines des Midlands de l'Ouest, les mêmes que Tolkien. Plant a d'ailleurs à nouveau cité l'auteur dans "Misty Mountain Hop", et lui a envoyé plein de compliments lors de différentes interviews :

Tolkien était un maître, et ses univers culturels étaient très proches de mon lieu d'enfance. Mes parents m'emmenaient souvent visiter ces paysages naturels et ces sites chargés de culture ancienne que je découvrais dans les livres de Tolkien. Les lieux où se déroulaient ces récits mythologiques étaient là, à quinze minutes de chez moi, on pouvait presque les ressentir.

Robert Plant avoue toutefois que, malgré les nombreuses références à l'univers Tolkien cachées dans ses textes, il n'avait jamais expliqué d'où venaient toutes ces idées aux autres membres de Led Zeppelin.