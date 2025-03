L'ex leader de Led Zeppelin Robert Plant annonce une tournée en 2025 !

Instagram @bbc6music et @robertplantofficial

Et rassurez vous : la légende du rock sera de passage en France...

L'icône rock des 70's évolue Robert Plant est de retour sur scène !

Difficile de faire plus iconique que Robert Plant, ancien chanteur charismatique de Led Zeppelin ? Depuis les années 70, le groupe a redéfini le hard rock grâce à leurs neuf albums devenus légendaires, inspirant de nombreux groupes eux aussi devenus des références, à l'image des White Stripes, AC/DC, Deep Purple ou encore Metallica. Pourtant, en 1980, le groupe se sépare, peu après le décès du batteur John Bonham. Robert Plan y voit une occasion de se lancer à son compte, en solo.

L'occasion pour lui de s'initier à plusieurs univers musicaux, entre blues et world music. Notamment en 2005, "Mighty Rearranger", qui fusionne le rock, la country et des influences orientales, de quoi désarçonner son public habituel. Les fans de Led Zeppelin ont d'ailleurs eu l'occasion de se réjouir en 1994, quand Robert Plant a retrouvé son complice Jimmy Page pour reprendre tous les classiques du groupe sur un tout nouvel album, "No Quarter".

Depuis 2019, le chanteur de 76 ans retrouve le plaisir de la scène avec Saving Grace, un quintet avec qui il s'épanouit. Et bonne nouvelle : l'artiste va bientôt débuter une grande tournée avec son concert, notamment avec 5 dates exceptionnelles dès le 10 juillet. Le début des festivités commencera donc au festival de Poupet à Saint-Malo-du-Bois, avant une escale en Italie. Le 17 juillet, il rendra visite au Théâtre Antique de Vienne, avant de se produire au Château de l’Emperi à Salon-de-Provence le 19 juillet. Deux autres festivals vont compléter cette tournée en France : Jazz in Marciac le 21 juillet et enfin le Festival de Carcassonne, où il jouera au Théâtre Jean-Deschamps le 23 juillet.

En attendant de retrouver l'artiste sur scène, ne manquez pas le film "Becoming Led Zeppelin", une plongée fascinante dans l’histoire de ce groupe légendaire !