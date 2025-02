Led Zeppelin : "Physical Graffiti" fête ses 50 ans ! Retour sur un classique de l'histoire du rock !

Retour sur l'un des projets qui a marqué l'histoire du rock !

Le 24 février 1975, Led Zeppelin offrait au monde Physical Graffiti, un double album magistral qui allait marquer l'histoire du rock pour l'éternité. Sixième album studio du groupe, il incarne l'apogée de leur créativité, un condensé de puissance, de technique et d'influences musicales variées. Cinquante ans plus tard, ce chef-d'œuvre reste une référence absolue. Retour sur un monument du rock.

Un album ambitieux et hors normes

Dès le début des années 70, Led Zeppelin s'impose comme l'un des groupes les plus influents du rock. Après le succès de leurs précédents albums (Led Zeppelin IV en 1971 et Houses of the Holy en 1973), Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et John Bonham se lancent dans la création d'un album qui repousse encore les limites de leur musique.

Physical Graffiti est le premier album du groupe à être publié sous leur propre label, Swan Song Records. Il s'agit d'un double album comprenant 15 morceaux : certains enregistrés spécialement pour l'occasion et d'autres récupérés des sessions précédentes, mais qui n'avaient jamais été publiés. Ce format permet à Led Zeppelin d'explorer une vaste palette de sonorités et de styles, du hard rock pur et dur à des incursions dans le blues, la folk ou encore la musique orientale.

Pour l'anecdote, Physical Graffiti contient les chansons les plus courte et plus longue de Led Zeppelin ; respectivement Bron-Yr-Aur (2:06) et In My Time of Dying (11:05).

Des morceaux légendaires

Parmi les morceaux emblématiques de l'album, Kashmir se distingue comme l'une des compositions les plus iconiques de Led Zeppelin. Avec ses riffs hypnotiques, ses orchestrations magistrales et l'interprétation habitée de Robert Plant, ce titre demeure une pierre angulaire du rock.

Autre moment fort, Trampled Under Foot propose un groove explosif inspiré du funk, avec un travail exceptionnel de John Paul Jones au clavinet. De son côté, In My Time of Dying s'étire sur plus de 11 minutes, un blues-rock déchirant porté par la guitare slide de Jimmy Page et la batterie foudroyante de John Bonham.

Mais Physical Graffiti, c'est aussi des titres plus introspectifs et atmosphériques, comme Ten Years Gone, une ballade poignante, ou Bron-Yr-Aur, une parenthèse acoustique qui rappelle les racines folk du groupe.

Un impact durable sur le rock

Dès sa sortie, Physical Graffiti rencontre un immense succès critique et commercial. Il se classe directement en tête des charts aux États-Unis et au Royaume-Uni, devenant rapidement un incontournable pour les amateurs de rock.

Son influence est également palpable chez de nombreux artistes et groupes qui suivront, de Soundgarden à The Black Crowes en passant par Rage Against the Machine. Le son puissant et la production soignée de l'album ont redéfini les standards du rock, influençant des générations entières de musiciens.

Le magazine Rolling Stone le place au 70e rang parmi les 500 meilleurs albums de tous les temps.

Cinquante ans après sa sortie, Physical Graffiti conserve toute sa splendeur. C'est un album intemporel qui prouve, une fois de plus, que Led Zeppelin reste l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Alors, que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu, il n'y a pas de meilleur moment pour (re)découvrir ce monument du rock !