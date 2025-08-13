Eddie Van Halen : sa guitare Kramer culte de 1982 est mise aux enchères à un prix démentiel

Un vrai petit morceau d'histoire du rock va bientôt être mis aux enchères.

La guitare, encore plus si elle est électrique, reste l'objet culte du rock et du hard rock, n'en déplaise à nos pauvres batteurs, bassistes ou claviéristes. Si les chanteurs ont eux aussi eu droit à beaucoup de lumière, l'objet mythique reste la guitare et bien souvent, les fans n'ont d'yeux que pour le guitariste et son instrument, surtout lorsqu'il part dans un solo endiablé. Il faut dire que de véritables virtuoses ont élevé la guitare au rang de monument, comme le légendaire Eddie Van Halen, dont la guitare va d'ailleurs être mise aux enchères pour un prix affolant.

Eddie Van Halen, décédé en 2020 à l'âge de 65 ans, fait partie des tous meilleurs guitaristes de l'histoire du rock, et ce n'est même pas lui qui le dit mais bien ses collègues rockeurs. Si les morceaux du groupe Van Halen sont toujours aussi écoutés, c'est en grande partie grâce à la virtuosité d'Eddie avec sa guitare. S'il a évidemment eu plusieurs guitares lors de sa belle carrière, certaines ont plus marqué les esprits que d'autres, comme sa Kramer de 1982, inspirée de la célèbre Frankenstrat quasiment confectionnée par Eddie lui-même quelques années auparavant.

Un modèle qui va donc être mis aux enchères par Sotheby's New York à partir du 21 octobre, avec un prix de lancement qui démarrera entre 2 et 3 millions d'euros. Une guitare qu'Eddie Van Halen utilisait sur scène lors de sa tournée "Hide Your Sheep" en 1982, et qui était même devenue l'égérie de la marque Kramer dans plusieurs pubs. Offerte à son ami Robin Leiren quelques années plus tard, elle a ensuite atterri dans les mains d'une autre légende du metal, Mick Mars, de Mötley Crüe, et a été utilisée pour son album "Dr. Feelgood" sorti en 1989.

D'ailleurs, l'enchère concerne à la fois la guitare, et également une lettre d'authenticité écrite de la main de Mick Mars. Bref, une vraie pièce de collection, pour laquelle il faudra toutefois lâcher un sacré billet... Si toutefois vous avez envie de faire une grosse folie, les informations et les images sont disponibles ici !