Eddie Van Halen : son génie décrypté par John 5

Le nouveau guitariste de Mötley Crüe a compris ce qui rendait Eddie Van Halen si unique à la guitare.

Quatre ans après sa mort, Eddie Van Halen continue de fasciner tous les fans de guitare, de rock et de metal, mais pas seulement : l'artiste était aussi très admiré et respecté par ses propres collègues artistes. Chose rare, quand on sait comment l'ego est important dans l'industrie musicale, en particulier parmi les stars. Mais avec sa personnalité touchante et son art unique, Eddie a réussi le tour de force de faire l'unanimité ou presque. Et John 5, lui-même guitariste reconnu (Marilyn Manson, Mötley Crüe, Lynyrd Skynyrd,...), a expliqué pourquoi l'œuvre de Van Halen était si marquante.

"Tout vient de ses mains"

C'est lors d'une interview pour l'émission Vinyl Obsession sur AXS TV, que John 5 a tenté d'expliquer les raisons qui font d'Eddie Van Halen un artiste à part. Une explication assez technique, qui devrait plaire aux spécialistes et aux joueurs de guitare qui veulent progresser :

J’ai eu l’occasion d’essayer le matériel d’Eddie, et tout vient de ses mains. C’est dans son attaque, dans sa manière de jouer. [...] On peut jouer toutes les notes, mais chez certains musiciens comme Eddie, il y a une attaque et un swing qui leur sont propres.

Une particularité qu'on retrouve chez quelques autres très grands virtuoses de la guitare, mais ils ne sont pas nombreux à s'approcher du niveau d'Eddie Van Halen. John 5 en a également profité pour nous parler d'un des albums qui l'a le plus marqué : "Van Halen", sorti en 1978.

Je l’ai acheté juste à cause de la mention de Gene Simmons, qui avait travaillé sur le disque. Quand je l’ai écouté pour la première fois, j’ai été choqué par le son. Je jouais déjà de la guitare, mais c’était comme passer d’une voiture ordinaire à une voiture de course. Ça m’a complètement bouleversé.

Cela fait souvent cet effet là, lorsqu'on est quasiment "giflé" par un album, qui nous marque à vie. On espère que de là où il est, Eddie apprécie l'hommage. Et on espère aussi qu'on aura bientôt un aperçu de tout l'héritage musical inexploité laissé par l'artiste.