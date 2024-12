Gene Simmons (Kiss) : “Eddie Van Halen seul pouvait jouer de sa Frankenstrat”

Van Halen était connue pour sa virtuosité.

La légende du rock Eddie Van Halen était connue pour sa virtuosité guitaristique, mais aussi pour son instrument emblématique : la Frankenstrat. Cette guitare, assemblée par Van Halen lui-même, était bien plus qu'un simple instrument.

Récemment, Gene Simmons, le bassiste de Kiss, a partagé une anecdote qui illustre la relation unique entre Eddie et sa guitare.

La Frankenstrat n'était pas une guitare ordinaire. Assemblée à partir de pièces diverses, elle reflétait l'esprit innovant de Van Halen. Le corps provenait d'une Stratocaster Fender bon marché, modifié pour accueillir un micro humbucker Gibson PAF. Au fil des années, Van Halen a continuellement amélioré son instrument, ajoutant un vibrato Floyd Rose et un manche Ernie Ball/Music Man pour s'adapter à son style de jeu rapide et technique.

Gene Simmons raconte : "Quand j'ai essayé de jouer un accord, c'était complètement faux ! Je lui ai dit : 'Tu devrais l'accorder avant de monter sur scène.' Et il m'a répondu : 'Non, non, ne t'inquiète pas.'"

Eddie Van Halen avait développé une technique particulière : il jouait un accord et pliait légèrement le manche pour ajuster l'accordage en temps réel : "Avec n'importe qui d'autre, la guitare aurait eu un son horrible, mais entre ses mains, tout sonnait parfaitement," explique Simmons. Un bel hommage.