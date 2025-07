Oasis : Noël Gallagher dévoile la personne qui a réussi à réunir le groupe !

Et ce n'est pas la maman des frères Gallagher !

C’est l’image emblématique des premières dates de la tournée de retrouvailles d’Oasis : Liam et Noel Gallagher entrant ensemble sur scène, bras levés, devant un public en transe. Le concert débute dans une énergie brute avec Hello et Acquiesce, enchaînant pas moins de 23 chansons, et se clôture sur une étreinte bouleversante après les incontournables Wonderwall et Champagne Supernova.

Pour les fans comme pour les médias, c’est le concert de la décennie. Beaucoup n’ont pu s’empêcher de déclarer : « C’est comme s’ils n’étaient jamais partis. » Après 16 ans de séparation, le retour d’Oasis semblait relever du miracle. Et la question que tout le monde se posait : qui a réussi à réconcilier les frères Gallagher ?

Depuis leur première rencontre à l’hôtel Nobu de Londres, plusieurs noms circulaient. Les fils de Liam, Gene et Lennon, ont été cités comme catalyseurs du rapprochement. La fille de Noel, Anaïs, a été photographiée à Cardiff, portant un maillot de Manchester City, assistant avec émotion à un concert du groupe qu’elle n’avait jamais vu sur scène. Et bien sûr, leur mère Peggy, figure incontournable, a confié :

« C’est moi qui les ai poussés, mais cela serait arrivé de toute façon tôt ou tard. Personne ne peut convaincre Liam et Noel de faire quelque chose qu’ils ne veulent pas faire. »

Mais selon Noel Gallagher lui-même, la véritable personne derrière cette réunion historique, c’est Paul "Bonehead" Arthurs.

Sur scène, lors du deuxième concert à Cardiff, le 5 juillet, il n’a pas mâché ses mots :

« Sans lui, rien de tout cela ne serait jamais arrivé. »

Bonehead, cofondateur du groupe (à l’époque nommé Rain) avec Tony McCarroll, Paul "Guigsy" McGuigan et Liam, avant que Noel ne débarque en affirmant :

« À partir d’aujourd’hui, nous jouons mes chansons et nous devenons les plus grands. »

Second guitariste d’Oasis jusqu’en 1999, il avait quitté le groupe lors des sessions de Standing on the Shoulder of Giants. Par la suite, il avait intégré les projets solo Parlour Flames et Phoneys & the Freaks, et n’avait jamais vraiment quitté l’univers Oasis, jouant notamment avec Beady Eye puis aux côtés de Liam Gallagher en solo jusqu’en 2024.

Pour Noel, Bonehead était le ciment du groupe :

« Il était le seul à avoir joué dans d’autres groupes. Au début, il était l’esprit d’Oasis. »

Cette réunion supersonique pour une nouvelle génération, comme l’a titrée la presse britannique, n’aurait donc jamais vu le jour sans lui. Fan de Manchester United, mais surtout ami fidèle, Bonehead a incarné le lien invisible qui restait entre les frères. Les fans en rêvaient, Noel lui a rendu hommage, et Oasis est de retour – peut-être plus fort que jamais.