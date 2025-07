Black Sabbath : cette énorme somme rapportée par leur concert pour des œuvres caritatives

On n'aurait jamais cru que le concert d'adieu d'Ozzy Osbourne avec Black Sabbath rapporterait autant.

Le weekend dernier a eu lieu un des évènements les plus marquants concernant le metal au 21ème siècle : Ozzy Osbourne a fait ses adieux à la scène, en compagnie de son groupe Black Sabbath, avec qui il jouait pour la dernière fois. Un évènement qui pouvait avoir des allures de messe noire, si on ne connait rien au metal, mais qui était surtout un rassemblement de passionnés, et un moment extrêmement émouvant, avec une page de l'histoire musicale qui se tourne définitivement. En plus de tout ça, le concert a rapporté des millions aux œuvres caritatives.

On savait déjà que l'évènement allait injecter plusieurs millions de livres sterling dans l'économie locale de Birmingham et de sa région. Mais ce qu'on ne savait pas, en revanche, c'est à quel point la communauté rock était généreuse. Tom Morello, le guitariste de Rage Against The Machine, et également directeur musical du concert d'adieu de Black Sababth et Ozzy, a en effet annoncé sur Instagram que "plus de 190 millions de dollars seront donnés à des maisons et des hôpitaux pour enfants".

Une somme énorme, qui a visiblement été rassemblée grâce à la vente des tickets pour le concert, mais aussi la retransmission en streaming payante mise en place partout dans le monde en parallèle de l'évènement. Trois associations caritatives sont concernées, à parts égales : Cure Parkinson's, l'hôpital pour enfants de Birmingham et enfin l’Acorn Children’s Hospice. Cela fait donc une très belle somme rassemblée pour dire adieu à Ozzy Osbourne et Black Sabbath.