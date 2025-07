Black Sabbath : leur dernier concert va rapporter des millions à la ville de Birmingham

Le concert d'adieu du 5 juillet va générer énormément de richesse pour la région.

On utilise souvent le terme de "légende" un peu à tort et à travers pour parler des groupes de rock. Mais Black Sabbath n'a clairement pas usurpé ce titre. La notoriété du groupe est tellement immense qu'ils peuvent même se permettre de diffuser leur dernier concert, qui aura lieu le 5 juillet, en direct, via un service payant, à travers la planète entière, et on sait que l'offre va intéresser des milliers de personnes. Mieux : l'évènement va rapporter des millions à la ville de Birmingham et à sa région.

Ce samedi aura donc lieu le tout dernier concert de Black Sabbath, le groupe légendaire emmené par le ténébreux Ozzy Osbourne, qui devrait lui aussi mettre plus ou moins fin à sa carrière, ou au moins à tout le côté scène. L'évènement aura lieu dans la ville de Birmingham qui les a vus éclore, en 1968. Et d'après le média Blabbermouth, la région des West Midlands, où se situe Birmingham, attend des retombées économiques estimées à 20 millions de livres sterling pour son économie locale.

Environ 300 000 fans sont attendus dans le coin sur le week-end, ce qui devrait bien renflouer les caisses des hôtels (remplis à 89% en moyenne), des restaurants, et plusieurs élus locaux affirment que Birmingham et ses environs n'auront jamais eu autant d'attention que pendant cet évènement. Pas de doute, Black Sabbath sont de véritables légendes du rock, capables de déplacer de vraies foules juste pour venir les voir !

On espère que le concert sera à la hauteur de l'attente des fans, même si on imagine aussi qu'il y aura beaucoup d'émotions, car ce sera la dernière fois qu'on les verra sur scène.