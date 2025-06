Black Sabbath se retrouve quelques jours avant son ultime concert !

Les membres se sont réunis pour découvrir leur fresque à Birmingham

C’est une image que les fans n’attendaient plus : la formation originale de Black Sabbath réunie à Birmingham, sa ville natale, quelques jours à peine avant un concert déjà mythique annoncé comme le dernier d’Ozzy Osbourne. Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward ont fait le déplacement ensemble pour découvrir une fresque géante de 36 mètres réalisée en leur honneur par l’artiste Mr Murals. Située en plein cœur de la ville, l’œuvre monumentale met en scène les visages des membres fondateurs ainsi que le logo culte du groupe, dans un hommage aussi rock que vibrant.

La photo des retrouvailles, partagée par Sabbath sur leurs réseaux, a immédiatement enflammé la toile. En légende, un message sobre et chargé d’émotion :

« Nous avons fait le déplacement pour voir la fresque. Plus qu'une semaine avant Back To The Beginning : Ozzy's Final Bow. »

De son côté, Tony Iommi n’a pas caché son admiration :

« Mr Murals n'a pas chômé ! Très flatté d'être honoré de manière aussi créative, merci Birmingham ! »

Le crépuscule d’un mythe

Cette visite pleine de symboles précède un événement qui s’annonce légendaire : le concert « Back To The Beginning », qui aura lieu le 5 juillet 2025 au stade Villa Park. Pensé comme une rétrospective de l’héritage du groupe, ce show exceptionnel marquera la dernière montée sur scène d’Ozzy Osbourne, icône du heavy metal au destin tourmenté.

Mais Black Sabbath ne sera pas seul pour tirer sa révérence. Le line-up du festival est tout simplement colossal, avec Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Gojira, Anthrax, Lamb Of God, Halestorm, Alice In Chains, Mastodon et Rival Sons. Une affiche qui réunit plusieurs générations du metal pour saluer les parrains du genre.

Un final all-star

Cerise sur le gâteau : un moment “all-star” avec un supergroupe inédit formé pour l’occasion. Seront de la partie Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Tom Morello (Rage Against The Machine), David Ellefson (ex-Megadeth), Fred Durst (Limp Bizkit), Jonathan Davis (Korn), et bien d'autres figures marquantes du rock et du métal. La direction musicale de ce moment unique sera assurée par Morello lui-même, tandis que Jason Momoa, passionné de metal, jouera le rôle de maître de cérémonie.

Une page se tourne

Pour beaucoup, ce concert symbolise la fin d'une époque. Black Sabbath, né dans les fumées industrielles de Birmingham à la fin des années 60, laisse derrière lui un héritage gigantesque, une discographie monumentale et une influence indélébile sur tout le rock dur et ses dérivés.

Le 5 juillet prochain, les riffs de "Paranoid", "Iron Man" ou "War Pigs" résonneront une dernière fois, comme un cri de guerre final lancé par ceux qui ont tout déclenché.

Le sabbat noir tire sa révérence – mais son ombre planera à jamais sur la planète rock.