Black Sabbath dévoile les premières images de leurs retrouvailles

Des images qui font chaud au cœur, avant le concert d'adieu du groupe.

Plus que quelques jours avant d'assister à un évènement qui s'annonce comme un des plus marquants de ces dernières années dans le monde du hard rock / metal. Le 5 juillet prochain aura lieu le concert d'adieu d'Ozzy Osbourne et de son groupe légendaire, Black Sabbath. Cette fois, c'est la bonne : Ozzy va bien raccrocher les gants et tirer sa révérence, lors d'une grande fête qui s'annonce assez spéciale. D'ailleurs, il est actuellement en train de passer du bon temps avec son groupe, pendant les répétitions.

Si on le sait, c'est parce que Black Sabbath a communiqué des photos sur ses réseaux sociaux. Sur l'une d'entre elles, on voit Ozzy Osbourne en compagnie de Bill Ward, légendaire batteur du groupe, et de Geezer Butler, le batteur historique. Les 3 camarades affichent un énorme sourire, et voir cette bonne humeur entre tous les membres du groupe fait vraiment plaisir, car on sait que ça n'a pas toujours été le cas et que l'histoire de l'équipage a été parfois assez mouvementée.

Finalement, il ne manque qu'une personne sur la photo, et c'était d'ailleurs peut-être lui qui prenait la photo : on parle évidemment de Tony Iommi, qui fera lui aussi partie du groupe, en tant que guitariste, pour leur dernier concert ensemble. C'est la première fois qu'on les retrouve tous ensemble depuis 20 ans, et même si c'est pour dire adieu à Ozzy, on ne peut s'empêcher de se dire que ça va être un grand jour pour la musique !