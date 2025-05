Ozzy Osbourne a peur de "mourir dans une chambre d'hôtel quelque part"

C'est la raison pour laquelle le chanteur de Black Sabbath a décidé de mener une vie moins rock'n'roll dernièrement.

Les rockeurs sont connus pour avoir une vie un peu mouvementée, mais la plupart de leurs excès ne sont rien à côté de la vie d'Ozzy Osbourne. On ne le surnomme pas le "Prince des Ténèbres" pour rien : le chanteur a un côté sombre et il se laissait par le passé volontiers dépassé par ses démons. Prises de drogues quotidiennes, alcool, attitudes étranges, tout ça fait partie de la mythologie d'Ozzy. Seulement voilà : à 76 ans, l'artiste a décidé de prendre un peu de recul sur tout ça, de mener une vie plus stable, avec sa famille.

Tout le monde finit par se ranger un jour ou l'autre et pour Ozzy Osbourne, on peut dire que ça aura pris un peu de temps. C'est aussi pour ça que la personne est légendaire, en plus de son immense talent, tout comme celui de son groupe Black Sabbath. Dans une récente interview accordée au Guardian, le chanteur a affirmé qu'il était temps de mettre un terme à tout ça, qu'il s'agisse de sa carrière de rockeur ou de ses excès. Sa femme Sharon a notamment expliqué pendant l'interview que "lorsque vous avez tout donné, vous pouvez vous asseoir et dire : 'Je l'ai fait'".

Le couple a également expliqué comment ils comptaient mener leur vie dorénavant, une vie paisible et assez champêtre, visiblement :

Nous aurons des poneys et des poules, et un million de chiens. Je veux ouvrir un centre de secours pour chiens et un autre pour chevaux. Je hurlerai sur les voisins quelques fois. Et voilà.

Des décisions motivées par l'état de santé d'Ozzy Osbourne, qui est admirable si on considère tout ce qu'il s'est infligé pendant sa carrière :

Après les six dernières années que je viens de passer... il est temps. [...] J'ai vécu sur la route pendant une cinquantaine d'années mais je me suis habitué à ne pas prendre mes bagages et à ne pas remonter dans le bus. Je ne fume plus de drogue et je n'ai plus du tout une vie rock’n’roll. Je suis un homme d’intérieur maintenant. Je ne sors jamais. Je ne traîne jamais dans les bars - je ne bois pas. Alors qu'est-ce que je peux bien faire ? Je déteste aller faire les courses avec ma femme. Au bout d'une demi-heure, j'ai envie de me poignarder dans le cou. Mais il est temps pour moi de passer du temps avec mes petits-enfants, je ne veux pas mourir dans une chambre d'hôtel quelque part.

Il est vrai que l'état de santé d'Ozzy s'est considérablement dégradé ces dernières années, lui qui a dû subir pas mal d'interventions médicales assez lourdes, et qui s'entraîne à fond en ce moment pour que son concert d'adieu, prévu pour le 5 juillet à Birmingham, se déroule le mieux possible. Histoire de dire merci comme il se doit à tous ses fans, qui l'ont soutenu si longtemps.

Ozzy Osbourne en homme d'intérieur, qui s'occupe des poules et des chiens, ça va faire bizarre ! Mais il a bien raison de vouloir profiter du temps qui lui reste avec ses petits-enfants. Il a bien mérité un peu de repos.