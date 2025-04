Tom Morello en dévoile un peu plus sur le concert d'adieu d'Ozzy Osbourne : "Il y aura des invités surprises énormes.”

Un événement, qui s'annonce déjà comme le concert de métal du siècle...

C'est l'événement métal le plus attendu de l'année. Le 5 juillet prochain, Black Sabbath et son légendaire leader Ozzy Osbourne vont se retirer de la scène musicale après un dernier concert, qui s'annonce déjà comme étant le "le plus grand concert de heavy métal de tous les temps". Et connaissant le personnage d'Ozzy Obsourne, on s'attend à tout, et surtout au pire. Pour un tel événement, Black Sabbath s'entoure des meilleurs, et notamment de Tom Morello, guitariste iconique du groupe Rage Against The Machine. Mais c'est en qualité de directeur artistique qu'il intervient sur le concert.

Interviewé par le rédacteur en chef d'"Australian Musician" Greg Phillips, le guitariste a dévoilé quelques informations supplémentaires sur "Back To The Beginning", le nom choisi pour ce concert d'exception, où toute la formation originale de Black Sabbath se retrouvera sur scène. Il n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de teaser que des "grosses vedettes' seront aussi de la partie.

“Notre objectif est simple : faire de ce jour le plus grand de toute l’histoire du heavy metal. Et croyez-moi, il y aura des invités surprises énormes.” - Tom Morello

Morello en a aussi profité pour annoncer qu'il montera aussi sur scène, et notamment en étant accompagné de deux copains de lycée, eux aussi musiciens et bien connus du public métal : Adam Jones de Tool et Billy Corgan de The Smashing Pumpkins.

Si pour le moment, tous les détails du concert n'ont pas été entièrement planifiés, Morello ne s'inquiète pas : ce concert, unique en son genre, s'annonce comme une immense fête, qui réunira le meilleur du métal sur scène. En tant que grand admirateur de Black Sabbath, Morello rêve de rendre hommage à ce grand groupe.

“Le metal est la musique qui m’a fait aimer la musique, et Ozzy m’a inspiré à pratiquer la guitare pendant huit heures par jour. Je leur dois beaucoup.” - Tom Morello

En plus d'offrir un grand moment de musique et de spectacle, les bénéfices du concert seront reversés à plusieurs associations caritatives, notamment Cure Parkinson’s, le Birmingham Children’s Hospital et l’Acorn Children’s Hospice. Un clin d'oeil évident à la propre pathologie d'Ozzy, atteint d'une forme rare de cette maladie. Le chanteur devrait faire ses adieux de façon exubérante, à son image, sur son trône.