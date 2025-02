Black Sabbath offre une immense surprise à ses fans !

Un beau cadeau, que les amateurs du groupe pourront retrouver sur Youtube !

C'est ce qui s'appelle une sacrée surprise ! Ce samedi 22 février, la chaîne Qello Concerts a diffusé sur Youtube le film du concert live de Black Sabbath, "Live... Gathered In Their Masses", dès maintenant disponible gratuitement sur la plateforme.

Capté en 2013, ce live a été capté lors de deux concerts à la Rod Laver Arena de Melbourne, alors que le groupe britannique est en train d'effectuer une tournée historique, et pour cause : c'est la dernière fois que Black Sabbath s'est produit en Australie, mais aussi la première fois en quarante ans que le groupe venait sur le continent avec Ozzy Osbourne. A cette occasion, le groupe avait enregistré un album live, ainsi qu'un film, qui retraçait toutes leurs performances inoubliables sur scène, et leur folle vie à cette époque.

Dans Live... Gathered In Their Masses, les fans pourront retrouver un mélange de classiques intemporels et de titres issus de leur dernier album studio, 13. Parmi les morceaux emblématiques joués sur scène, on retrouve War Pigs, Black Sabbath, Iron Man, Sabbath Bloody Sabbath et Paranoid. Une occasion unique pour les fans de revivre l’énergie brute du groupe avant leur grand retour sur scène, un événement qui aura lieu le 5 juillet à Birmingham en Grande-Bretagne, date à laquelle Black Sabbath et Ozzy Osbourne donneront leur ultime concerts.

Et d'ailleurs, les fans sont tellement en ébullition à l'approche du concert, que selon Birmingham Live, les prix des nuitées d’hôtel en ville ont littéralement explosé, passant parfois de 75 à 619 livres sterling, soit une augmentation de 725 % en moyenne dans la région. Un show immanquable pour les amateurs de métal et les nostalgiques du groupe culte.