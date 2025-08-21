Noel Gallagher se confie sur l'humour de son frère Liam : "J'avais oublié à quel point il était drôle"

Il faut dire que Liam nous a bien fait rire depuis la reformation d'Oasis.

Les deux frères Gallagher semblent vivre la parfaite idylle depuis la reformation d'Oasis pour une tournée qui est déjà historique. Partout, le groupe a fait salle comble, et ils se sont même payés le luxe d'exploser le record de vente de bières à Wembley au début du mois d'août. Ça fait plaisir de les revoir en forme, d'autant que la séparation des deux frères avait été plutôt brutale en 2009. Tout va bien donc, et Noel Gallagher a même fait des compliments sur l'humour de son frère pendant une interview !

On le sait, les deux frères Gallagher n'étaient pas forcément les plus démonstratifs lorsqu'il s'agissait de se montrer de l'affection. Il faut dire qu'il y avait probablement beaucoup de non-dits entre eux, et ils ont visiblement réussi à passer au dessus de tout ça pour apparaître à nouveau très soudés, et même presque complices. Pendant une interview téléphonique avec le média Talksport, Noel a été questionné sur cette image forte de lui en train d'embrasser son frère à la fin du concert à Cardiff :

C’est génial d’être de retour avec Bonehead et Liam, et de recommencer à faire ça. Je suppose que quand tout sera terminé, je m’assiérai pour y réfléchir, mais c’est super d’être de retour dans un groupe avec Liam. J’avais oublié à quel point il était drôle.

L'interview de Noel Gallagher était très détendue, assez loin de l'image du gars torturé et un peu renfermé qu'il renvoyait pendant les dix dernières années. Lui aussi s'est d'ailleurs laissé aller à l'humour lorsque le journaliste lui a demandé son avis sur la qualité de la voix de son frère Liam pendant les concerts : "C'est de l'IA!". Au-delà de ce trait d'humour, il a aussi envoyé plein de beaux compliments à son frère.

Liam assure grave, je suis fier de lui. Après avoir été le leader d’un groupe pendant 16 ans, je sais à quel point c’est difficile. Je ne pourrais pas faire ce qu’il fait dans les stades, ce n’est pas dans ma nature, mais je dois dire, bravo mon pote. C’est incroyable.

Noel Gallagher a également donné son impression sur la manière dont le public a reçu le retour du groupe sur scène en affirmant qu'il était époustouflé par l'accueil qui est fait au groupe chaque soir, en affirmant même qu'il avait ressenti pas mal de pression à cause de toute l'attente qu'il y a de la part des fans.

Bref, un retour qui n'aurait pas pu mieux se passer ! En espérant que ça donne envie à Oasis de sortir de nouveaux morceaux.