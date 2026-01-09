Dirk Verbeuren (Megadeth) revient sur le travail avec Dave Mustaine : "Il dit ce qu’il pense, sans détour"

Le batteur de Megadeth partage son expérience aux côtés de Dave Mustaine, à l’occasion de la préparation du dernier album du groupe, prévu pour janvier 2026.

Depuis 2016, Dirk Verbeuren fait partie de la légendaire formation de Megadeth et connaît bien le caractère tranché de son leader, Dave Mustaine. Dans le podcast "Freddy And Friends", le batteur belge explique que cette franchise rend la collaboration plus simple :

"Quoi qu’on dise de lui, avec Dave, on sait toujours à quoi s’attendre. Il dit ce qu’il pense, sans détour. S’il n’aime pas quelque chose, il vous le dira en face [...] Il nous a demandé de proposer des idées. J’ai composé chez moi, j’ai apporté des riffs. Certains ont été retenus, d’autres non. Mais tout s’est fait dans un cadre clair, où chacun pouvait s’exprimer."

Pour le Verbeuren, intégrer Megadeth a été une évidence. Admirateur du groupe depuis l’adolescence, il s’est rapidement adapté à la dynamique du studio. Dirk souligne également l’impact de cette expérience sur sa confiance personnelle et musicale : "Il gère tout avec rigueur, et ça m’a aidé à prendre confiance en moi, même sur les aspects les plus publics du métier".

Le dernier album très attendu de Megadeth, sobrement intitulé "Megadeth", sortira le 23 janvier 2026 et promet d’être un moment marquant pour tous les fans de métal, réunissant riffs puissants, compositions soignées et l’énergie unique qui a fait la légende du groupe. Ce dernier disque marque la fin d’une ère pour Megadeth, qui laissera sans aucun doute une empreinte indélébile dans l’histoire du métal.