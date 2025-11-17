Le dernier show de Megadeth pourrait se jouer… dans l’espace, selon Dave Mustaine

Après plus de quarante ans de carrière, le leader de Megadeth envisage un ultime show spectaculaire dans l’espace.

Un rêve spatial pour clôturer une carrière

Dave Mustaine, le charismatique leader de Megadeth, ne manque pas d’ambition pour le dernier chapitre de sa carrière musicale. Dans une récente interview, il a confié son désir que le dernier concert du groupe de thrash metal se déroule sur la Lune. Inspiré par les voyages spatiaux de célébrités comme William Shatner, Katy Perry ou encore Richard Branson, Mustaine estime que les voyages interstellaires deviendront accessibles plus rapidement que prévu. Selon lui, offrir un concert dans l’espace serait le point culminant idéal pour un groupe qui a marqué le heavy metal pendant plus de quatre décennies.

Le musicien américain précise que cette idée n’est pas un simple fantasme. Même si la plupart des études considèrent que l’espace commence à plusieurs centaines de milliers de pieds, Mustaine rappelle que les avions commerciaux volent déjà à plus de quarante mille pieds et que l’ère des concerts interstellaires pourrait devenir réalité. Malgré tout, il reste réaliste quant à l’installation permanente sur d’autres planètes. Pour lui, la Lune serait une scène exceptionnelle mais temporaire, un lieu pour célébrer avec ses fans la fin d’une époque sans renoncer à la Terre.

Dernier album et tournée d’adieu

En août 2025, Dave Mustaine a annoncé la fin de Megadeth, invitant ses fans à célébrer ce départ plutôt que de le regretter. Le dernier album studio du groupe, prévu pour janvier 2026, comprendra treize morceaux, dont une reprise revisitée de Ride the Lightning, chanson qu’il avait initialement écrite pour Metallica. Mustaine souhaite ainsi boucler la boucle de sa carrière tout en rendant hommage à son passé.

Le groupe partira en tournée d’adieu en 2026 avec notamment un passage très attendu au Graspop Metal Meeting en Belgique. Cette tournée sera l’occasion pour les fans de vivre une dernière fois l’énergie unique de Megadeth. Dave Mustaine a réussi à transformer son annonce de fin de carrière en célébration, en laissant planer l’idée d’un dernier concert extraordinaire dans l’espace, un rêve ambitieux qui pourrait marquer l’histoire du rock.