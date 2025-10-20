La mort d’Ace Frehley, un choc comparable à celle d’Eddie Van Halen selon David Ellefson

David Ellefson, ex-bassiste de Megadeth, rend hommage à Ace Frehley (Kiss), une légende qui a marqué plusieurs générations de rockeurs.

La mort d’Ace Frehley le 16 octobre à 74 ans a bouleversé le monde du rock. Pour David Ellefson, ancien bassiste de Megadeth, cette perte est aussi marquante que celle de la légende Eddie Van Halen ! Dans une interview pour WRIF, il a salué l’influence majeure de Frehley, affirmant que son impact sur la musique et la scène rock était immense. Selon lui, Ace a non seulement marqué son époque, mais a aussi inspiré toute une génération de musiciens à oser rêver plus grand : "La disparition d’Ace Frehley est du même ordre que celle d’Eddie Van Halen. Il a été tout aussi influent, différent, bien sûr, mais tout aussi important [...] Ils ne nous ont pas seulement donné envie de jouer, ils nous ont donné envie de devenir des rock stars".

Ellefson insiste sur le rôle unique de Kiss dans l’histoire du rock : "Ils ont repoussé les limites du spectacle et de la créativité", explique-t-il. Il rappelle que l’influence de Frehley va bien au-delà de la technique, façonnant l’identité même du rock moderne. La personnalité et l’aura de Kiss restent inégalables, laissant une empreinte indélébile.

Pour David Ellefson, Kiss a été une révélation personnelle. Avant même de collaborer avec Ace via le projet "Altitudes & Attitude", il était déjà fan : "Kiss est la raison pour laquelle je suis ici. Destroyer est le premier album que j’ai acheté. Ace était clairement mon héros". Cette admiration souligne combien les légendes du rock continuent de guider les carrières et les passions des nouvelles générations. La disparition de Frehley laisse un vide, mais son héritage reste immortel, à l’image de l’énergie intemporelle de Kiss.