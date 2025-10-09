Le bassiste de Kiss, Gene Simmons victime d’un accident de voiture à Malibu !

Gene Simmons a été brièvement hospitalisé après un accident de voiture sur la Pacific Coast Highway. Le musicien a tenu a rassurer ses fans sur son état de santé.

Malibu a été le théâtre d’un coup de frayeur pour Gene Simmons ! Le bassiste de 76 ans a perdu le contrôle de sa voiture sur la Pacific Coast Highway et a percuté un véhicule stationné ! Transporté à l’hôpital pour des examens, il a rapidement pu regagner son domicile. Sa compagne, Shannon Tweed, évoque un changement récent de traitement et une légère déshydratation comme possibles causes du malaise. Simmons insiste : “Un petit accrochage, ça arrive !”

Sur les réseaux sociaux, le musicien a tenu à calmer les inquiétudes. Avec son humour et son excentricité habituelle, il admet que la conduite n’est pas son point fort, mais assure qu’aucune conséquence grave n’est à déplorer. Ce n’est pas la première alerte : en 2023, il avait déjà été touché par la déshydratation lors d’un concert au Brésil. Gene Simmons vit également avec une fibrillation auriculaire, qu’il gère au quotidien avec prudence et hydratation.

Malgré la fin de la tournée “End of the Road”, le cofondateur de Kiss reste actif. Le mois prochain, le groupe se produira lors du "Kiss Kruise" à Las Vegas, avec deux concerts spéciaux sans maquillage. L’accident survient alors que d’autres membres du groupe rencontrent des soucis de santé, comme Ace Frehley, qui a annulé ses dernières dates de 2025.

Malgré cet épisode, nul doute qu’il en faudra bien plus pour empêcher The Demon de faire le show !