Kiss : Paul Stanley raconte sa première rencontre avec Gene Simmons et ça ne se passe pas comme prévu !

Kiss : Un groupe légendaire qui a influencé les plus grands du rock !

Quand on parle de groupe légendaire, Kiss est immédiatement dans la discussion. Avec des sons devenus emblématiques et leurs gimmicks uniques, Gene Simmons et ses compagnons ont marqué l’histoire du rock. Leur influence sur les groupes de rock apparus depuis les années 2000 est indéniable. Bien qu'ils aient officiellement cessé de tourner, laissant place à des avatars virtuels, les membres de Kiss continuent de se confier sur leur incroyable parcours.

Paul Stanley raconte sa première rencontre avec Gene Simmons

Récemment, le guitariste et co-leader du groupe, Paul Stanley, a révélé les détails de sa première rencontre avec Gene Simmons lors d’un épisode du podcast "Live From Nerdville With John Bonamassa". Et tout ne s’est pas passé comme on aurait pu l’imaginer…

"Quand Gene Simmons et moi nous sommes rencontrés, je ne l’aimais pas particulièrement," a admis Stanley. "Mais il y avait des implications pragmatiques. Vous devez comprendre et prioriser les choses qui sont les plus importantes pour vous et vos objectifs. Et je savais très bien que Gene et moi, ensemble, étions bien plus forts que moi seul. Je ne sais pas vraiment s'il le savait, mais cela n'a plus d'importance. Je me suis dit : ‘Comment puis-je arriver là où je veux aller ? Comment puis-je réaliser ce que je veux ?’ Gene était essentiel à cet effet, et nous y voilà, plus de 50 ans plus tard. C'est époustouflant. Nous avons créé quelque chose qui semble destiné à survivre même après nous."

Aujourd’hui, une amitié fraternelle lie toujours les deux musiciens, même si leurs personnalités restent très différentes. Stanley a ajouté :

"Tout cela n'efface pas le fait que nous sommes des personnes différentes dans la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive ou à ce qui nous entoure. Est-ce que je suis d’accord avec beaucoup de choses qu’il dit ou fait ? Évidemment non. Est-ce que j’aime certains de ses comportements ? Non, mais notre relation n’est pas basée sur ces choses et cela n’est pas nécessaire. Nous sommes des personnes différentes. Mais en fin de compte, certains aspects fondamentaux sont en harmonie entre nous. De plus, je pense que les années passées ensemble n’ont fait que nous rapprocher et rendre plus solide notre amitié."

Ainsi, ce qui a débuté par une rencontre peu amicale s’est transformé en une collaboration mythique et une relation durable. Le parcours de Paul Stanley et Gene Simmons est un exemple puissant de ce que peuvent accomplir des personnalités opposées unies par une vision commune.