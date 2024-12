Kiss : Gene Simmons affirme que "le rock a été assassiné"

Une vison assez pessimiste, mais pas forcément fausse...

Des conflits générationnels

Dans tous les genres musicaux, et même plus généralement dans tous les domaines de la vie, en particulier la vie culturelle, on trouve des gens qui pensent que "c'était mieux avant", sans pouvoir dire s'ils avaient raison ou non. Ce qui est clair, c'est qu'avant, c'était différent. C'est particulièrement vrai dans le rock, qui a connu pas mal d'évolutions en presque un siècle d'existence, ce qui permet aux fans de cette musique d'avoir un certain recul. Mais aussi aux artistes, comme Gene Simmons, membre fondateur du groupe culte Kiss, qui a un point de vue assez négatif sur l'évolution de son genre musical.

Une industrie actuelle peu propice aux rockeurs

On le sait, Gene Simmons est connu pour ses avis tranchés, qui peuvent souvent déplaire. En interview pour The Zak Kuhn Show, il a carrément affirmé que le rock était mort :

Le rock est mort. Et les gens ne comprennent pas comment je peux dire ça alors que nous avons une abondance de bons groupes et de bonnes chansons.

Le bassiste explique ensuite que par rapport à l'âge d'or du rock, dans les années 60 à 80, le genre fourmillait de groupes excellents, alors qu'aujourd'hui les groupes sont tous beaucoup moins marquants. De plus, les rockeurs doués se heurtent aux obstacles plantés par l'industrie selon lui :

Le rock n’est pas mort de vieillesse. Il a été assassiné. Avant, il était possible de gagner sa vie en écrivant et en jouant des chansons. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus difficile.

Tout ça, couplé au fait que le "passage de témoin culturel" ne s'est pas fait comme il le fallait. De ce fait, l'impact culturel du rock se fait beaucoup moins important que par le passé :

Mon fils a rencontré une jeune femme portant un t-shirt des Rolling Stones. Lorsqu’il lui a demandé si elle était fan, elle a répondu qu’elle aimait simplement le design et qu’elle ne savait pas que c’était un groupe. Elle ne connaissait même pas Satisfaction.

Bref, un point de vue assez pessimiste, mais qui est probablement partagé par beaucoup de monde. N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous en pensez ! Il y a quelques semaines, c'étaient les musiciens de jazz qui se faisaient allumer par Gene Simmons. Il faut croire qu'il a changé de cible !