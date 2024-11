Kiss : Paul Stanley "déboussolé" par la fin de la tournée d’adieu

"Être chez soi est normal, mais ne pas repartir en tournée ne l'est pas"

Paul Stanley, le chanteur emblématique de Kiss, a récemment partagé ses sentiments suite à la fin de la tournée d'adieu du groupe, "End of the Road". Cette tournée a débuté en 2019 et s'est achevée en décembre 2023.

Dans une interview exclusive, Stanley a avoué se sentir "déboussolé" après la fin de cette tournée marathon. Il a expliqué que, malgré la rationalité de la décision d'arrêter les tournées, l'impact émotionnel reste considérable : "Il est impossible de renoncer à ce type de carrière sans se sentir un peu déboussolé," a-t-il confié.

Le chanteur a souligné la difficulté de s'adapter à une vie sans tournées : "Être chez soi est normal, mais ne pas repartir en tournée ne l'est pas. Et je mentirais si je disais que je chante comme il y a 50 ans. Bien sûr que non."

Malgré la fin des tournées physiques, Kiss ne disparaît pas complètement. Le groupe a annoncé un projet d'avatars numériques, développé en collaboration avec Industrial Light & Magic et Pophouse Entertainment.

Cette technologie, inspirée du spectacle "Voyage" d'ABBA à Londres, permettra à Kiss de continuer à donner des concerts sous forme d'hologrammes. Les avatars du groupe ont été dévoilés lors de leur dernier concert au Madison Square Garden de New York, marquant le début d'une nouvelle ère pour le groupe. On verra si les fans apprécieront...