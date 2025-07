Queen fête les 52 ans de son premier album : "Queen"

Le 13 juillet 1973, Queen sortait son tout premier projet. En 2025, ce disque fondateur fête ses 52 ans, l’occasion de replonger dans sa genèse.

Il y a exactement 52 ans, le 13 juillet 1973, un jeune groupe londonien nommé Queen lançait son premier album éponyme. Dès les premières secondes du premier morceau : "Keep Yourself Alive", on sent une énergie nouvelle, un mélange d’audace et de talent brut. Enregistré dans des conditions modestes, ce disque sonne le début d’un style qui mariera bientôt l’opéra au hard rock. Il ne rencontre pas un succès immédiat, mais pose déjà des bases solides.

Longtemps resté discret face aux grands groupes de rock des années 70, Queen a progressivement trouvé sa place. On retrouve déjà dans ce premier album, ce qui fait l’identité du groupe : le son unique de la guitare de Brian May, ou encore la voix puissante et changeante de Freddie Mercury. Des morceaux comme "Liar" ou "Great King Rat" révèlent une ambition artistique bien réelle, malgré l’accueil réservé à l’époque.

En 2025, les 52 ans de sa sortie sont une bonne occasion de le redécouvrir. Avant les tubes planétaires et les tournées géantes, Queen posait les bases d’un style original et exigeant. Moins accessible que leurs albums suivants, il reste une étape clé pour comprendre leur évolution et sa réécoute permet de mesurer le chemin parcouru par un groupe devenu incontournable.