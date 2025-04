Queen : Un rappeur voulait sampler un de leur son, c'est un non catégorique !

Entre Queen et le rap ce n'est pas l'amour fou !

Vous vous souvenez de Queen ? Bon, blague à part, la troupe de Freddie Mercury, on n’a plus besoin de la présenter tant elle est légendaire. Même après la disparition tragique de son leader charismatique, le groupe est encore bien vivant, porté par l’héritage monumental laissé derrière lui… et par la volonté farouche des membres restants, notamment Brian May, de faire briller la legacy de Queen comme jamais.

Et justement, Brian May a récemment accordé une interview au média MOJO, où il a laissé planer le mystère autour de morceaux inédits du groupe qui pourraient bien voir le jour prochainement. Autant dire qu’on trépigne déjà d’impatience à l’idée d’en entendre un jour les premières notes.

Mais ce n’est pas tout. Le guitariste emblématique a aussi partagé une anecdote inédite plutôt surprenante : un jour, un rappeur (dont le nom est resté secret) a voulu sampler un morceau de Queen. Et la réponse du groupe a été un non catégorique.

Pourquoi un tel refus ? Brian May s’explique :

"Nous avons empêché que nos morceaux soient utilisés pour promouvoir la violence ou les abus, à l’époque où quelqu’un voulait en faire un sample dans une chanson que nous estimions abusive envers les femmes."

Voilà qui a le mérite d’être clair. Pour Queen, pas question de laisser leur art être associé à des messages contraires à leurs valeurs. Un refus assumé et totalement en phase avec l’intégrité du groupe.

Au cours de cet entretien, Brian May est également revenu sur un des plus grands classiques du groupe : "Don't Stop Me Now". Fait étonnant : il n’était pas fan de ce morceau à ses débuts.

"Je ne me sentais pas à l’aise avec cette chanson, probablement pour de bonnes et de mauvaises raisons à la fois."

Une déclaration étonnante, mais qui illustre bien la complexité artistique des membres du groupe. Aujourd’hui, le guitariste semble s’être réconcilié avec ce titre devenu culte :

"Les gens adorent ce morceau car il contient leurs rêves noirs, et c’est très bien."

Queen, c’est ça aussi : des tubes universels, des prises de position fortes et une intégrité artistique inébranlable. Et même si Freddie Mercury n’est plus là, l’esprit rock'n'roll du groupe, lui, continue de rugir.