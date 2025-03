Des nouveaux titres signés Queen ? Le guitariste Brian May assure que "c'est possible"

Il se pourrait bien que le musicien ait quelques projets en tête...

Les fans de Queen avaient eu un sursaut en découvrant, en 2022, un titre inédit du groupe, "Face It Alone", qui était resté caché dans les placards. Un nouvel espoir de, peut-être, découvrir de nouveaux titres inédits made by Queen. Une idée qui n'est pas sans déplaire à certains membres du groupe, notamment Brian May.

Interviewé par le média MOJO, l'iconique guitariste, qui a d'ailleurs lancé une guitare unique en partenariat avec Gibson, a affirmé que cela "pouvait arriver" plus vite que prévu.

“Roger [Taylor] et moi sommes constamment en train d’écrire, de trouver des idées et de faire des choses dans nos studios, explique-t-il. Je pourrais avoir le début d’une chanson de Queen sous les yeux en ce moment. La question est de savoir si l’idée arrive à maturité ou non. Il s’agit de savoir si cette graine peut pousser.” - Brian May

Et justement : le principal concerné, Roger Taylor, a affirmé la même chose en interview l'année dernière, s'exprimant sur le fait qu'il était "possible" qu'il réécrive au nom de Queen.

“Brian et moi en parlions l’autre jour, et nous nous sommes tous les deux dit que si nous avions de bonnes chansons, pourquoi pas ? [...] Nous sommes toujours capables de jouer. Nous savons encore chanter. Je ne vois donc pas pourquoi on ne le ferait pas.” - Brian May

Si les musiciens ont déjà fait appel à Adam Lambert lors de la tournée "Queen", ils n'ont pourtant pas indiqué s'ils comptaient refaire appel à lui en cas de nouvelles chansons. Peut-être que des restes d'enregistrements avec la voix de Freddie Mercury pourraient suffire, rien n'est encore sur. Taylor et May pourraient d'ailleurs être tentés de faire la même chose que Paul McCartney et Ringo Starr, qui ont réussi à construire un titre made by les "Beatles" grâce à l'intelligence artificielle. Une idée qui semble assez saugrenue, quand on sait que Brian May n'est pas très fan de cette technologie...