Quand Brian May (Queen) rencontre Gibson pour créer une guitare acoustique exclusive à 12 cordes !

Le célèbre musicien a de la suite dans les idées pour créer un modèle unique, qui rend hommage à sa passion pour la musique et l'astronomie !

Brian X Gibson : le crossover musical attendu par tous les fans de guitare !

Il y a des anniversaires qui se doivent d'être fêtés comme il se doit. Et quand l'une des marques les plus emblématiques de guitare passe le cap des 130 ans, il s'agirait de marquer le coup. Pour l'occasion, Gibson a décidé de s'unir à l'un des plus grands guitaristes de sa génération, le légendaire Brian May. De cette collaboration est née une guitare acoustique à 12 cordes, la Brian May SJ-200 12-String. Et pas besoin d'être un expert pour constater que le plus grand soin a été apporté aux détails et à la personnalisation selon les goûts du musicien, qui s'est expliqué sur l'origine du projet.

“L’idée de cette guitare m’est venue lorsque j’avais besoin d’une 12 cordes en tournée, mais celle que j’avais ne fonctionnait pas bien sur scène. Les équipes de Gibson m’ont proposé de créer quelque chose de spécial. J’ai notamment demandé que les octaves soient placées différemment, car j’aime entendre les notes aiguës lorsque je joue. Gibson a réussi à intégrer l’univers dans le design de cette guitare, avec une référence particulière à la planète Mercure, un clin d’œil à un ami qui est toujours avec moi.” - Brian May

C'est d'ailleurs la grande particularité de cette guitare : l'ordre des cordes a été inversé, de sorte à ce que les cordes graves soient placées au-dessus des octaves, de manière à obtenir un son unique, différent des sonorités des autres modèles à 12 cordes.

Un clin d'œil appuyé à la musique... et à l'astronomie

écho à l'une de ses passions : l'astronomie. Bien plus qu'une passion, puisque si vous ne le savez pas, Brian May est docteur en astrophysique. C'est donc pour cela que l'artiste a voulu y faire écho dans le design de sa guitare, avec un motif directement inspiré de l'astronomie, et conçu par ses propres soins.

Un instrument qui sera disponible en édition limitée, à peine 100 exemplaires dans le monde, qui seront toutes fabriquées à la main dans l'atelier Gibson Custom Shop à Bozeman, dans le Montana. Voici quelques-unes de ses caractéristiques :