Queen : Brian May accro aux figurines Star Wars et à Yoda

Allez savoir pourquoi, on comprend le guitariste !

Depuis la sortie de la toute première trilogie Star Wars, un véritable culte autour de l'objet cinématographique s'est mis en place. Un culte qui était au départ surtout réservé aux geeks et aux nerds, fans de science-fiction de la première heure, mais cette passion a vite infusé un peu partout dans la société. Aujourd'hui, le côté merchandising génère d'ailleurs bien plus d'argent que les films eux-mêmes, et on le doit notamment aux collectionneurs fanatiques dont Brian May, guitariste de Queen, semble faire partie, avec un penchant prononcé pour Yoda.

Les figurines Star Wars se vendent comme des petits pains, comme tout ce qui touche à l'univers de La Guerre des Etoiles en général. D'après Anita Dobson, la femme de Brian May, ce dernier est un vrai fan de la saga et adore collectionner des objets en rapport avec les films :

Brian est un collectionneur de produits dérivés Star Wars. Il collectionne aussi des objets d’astronomie et de Queen. C’est un grand collectionneur. Il a acheté beaucoup de choses. Cela s’est un peu calmé au fur et à mesure qu’il avançait dans la vie. Mais son préféré est le petit bonhomme vert, il adore Yoda.

Elle précise qu'il a d'ailleurs d'autres passions, pour lesquelles il aime là encore collectionner des objets, comme les créatures préhistoriques par exemple. Mais il a également collectionné pas mal d'objets en rapport avec Queen, avec des costumes portés sur scène, des disques, des vinyles, des éditions collectors, ... Bref, un homme passionné, et on le comprend !