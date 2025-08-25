Brent Hinds, ancien guitariste renommé du groupe Mastodon est mort à 51 ans

Le musicien décède d'un accident de moto !

Le monde du rock est en deuil. L’ancien guitariste et cofondateur du groupe Mastodon, Brent Hinds, est décédé dans un tragique accident de moto à l’âge de 51 ans.

Un accident brutal à Atlanta

William Brent Hinds a perdu la vie tard dans la soirée du 20 août 2025, à Atlanta en Géorgie, lorsque sa Harley-Davidson est entrée en collision avec un SUV. Selon le rapport de police, le véhicule « n'a pas cédé le passage en tournant à l'intersection de Memorial Drive et Boulevard », provoquant l’accident mortel.

Le deuil du groupe Mastodon

Peu après l’annonce, Mastodon a exprimé sa douleur dans une publication sur Instagram :

« Nous sommes profondément attristés, choqués et nous essayons encore de surmonter la perte de cette force créatrice avec qui nous avons partagé tant de triomphes, d'étapes importantes et la création d'une musique qui a touché tant de personnes. Nous sommes de tout cœur avec la famille, les amis et les fans de Brent. Veuillez respecter la vie privée de chacun en cette période difficile. »

Fondateur du groupe en 2000 avec Troy Sanders, Bill Kelliher et Brann Dailor, Hinds était reconnu pour son jeu de guitare unique, mélangeant puissance et virtuosité, qui a marqué durablement la scène metal moderne.

Une séparation douloureuse quelques mois plus tôt

En mars 2025, Mastodon avait annoncé avoir « mutuellement décidé » de se séparer de Brent Hinds. Ce dernier avait rapidement contesté la version officielle, affirmant avoir été évincé du groupe. Malgré ces tensions, ses anciens camarades lui ont rendu un vibrant hommage lors d’un concert à l’Alaska State Fair.

En fin de show, le batteur Brann Dailor a pris la parole devant le public :

« Nous avons perdu quelqu'un qui nous était très cher hier. Brent Hinds, qui a été notre guitariste pendant 25 ans, l'une des personnes les plus créatives et les plus belles que nous ayons jamais rencontrées dans ce monde, nous a tragiquement quittés. »

Une fraternité et un héritage musical

Avec une émotion palpable, Dailor a poursuivi :

« Nous l'aimions tellement, tellement, tellement. Et nous avons connu les hauts et les bas d'une relation de 25 ans, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas toujours parfait, ce n'est pas toujours extraordinaire, mais nous avons été frères jusqu'à la fin. »

Il a conclu en soulignant l’héritage du musicien :

« Nous nous aimions vraiment, nous avons créé ensemble beaucoup, beaucoup de très belle musique. Et je pense que cela résistera à l'épreuve du temps, comme en témoigne votre présence ici ce soir. »

Une légende du metal moderne

Avec sa guitare tranchante, son style inimitable et sa personnalité parfois explosive, Brent Hinds a marqué toute une génération de fans de metal et de rock progressif. Malgré les tensions internes et les blessures du passé, son influence artistique reste indélébile.

Le décès de Brent Hinds laisse un vide immense dans la communauté rock mondiale, mais sa musique, elle, continuera de résonner à travers le temps.