Roger Waters (Pink Floyd) attaque Bono (U2) : "C'est un vrai enfoiré"

Les tensions durent depuis de nombreuses années !

Roger Waters est en colère en ce moment — et il le montre ! Après avoir récemment insulté Thom Yorke, le frontman de Radiohead, en le qualifiant de "personne désagréable", l’ex-membre de Pink Floyd s’en prend désormais à un autre géant de la scène rock : Bono, le leader de U2.

Les tensions entre les deux artistes ne datent pas d’hier. Depuis plusieurs années, Roger Waters et Bono s’opposent notamment sur la question israélo-palestinienne. Le chanteur de Pink Floyd, fervent défenseur de la cause palestinienne, reproche au frontman de U2 d’avoir pris parti pour Israël, notamment en chantant pour le pays lors de ses concerts à la Sphère de Las Vegas.

Dans une déclaration récente, Waters s’est indigné :

"Nous devons commencer à parler à ces gens et leur dire : ‘Votre opinion est tellement dégoûtante et dégradante lorsque vous défendez l’entité sioniste’. Ce qu’il a fait à la Sphere de Las Vegas il y a deux semaines, en chantant sur l’étoile de David, est l’une des choses les plus dégoûtantes que j’aie jamais vues de ma vie."

Mais le musicien ne s’est pas arrêté là. Lors d’une interview donnée quelques jours plus tard, Roger Waters a littéralement explosé :

"C’est un vrai enfoiré. Il va à Davos. Il va dans le ranch de George W. Bush", lance-t-il sans détour.

Toujours plus virulent, Waters reproche à Bono de rester silencieux sur la situation en Palestine, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur.

"Es-tu fou, Bono ?", s’est-il exclamé, visiblement excédé.

Entre Pink Floyd et U2, la guerre est donc loin d’être terminée. Et à en juger par la colère grandissante de Roger Waters, le rock pourrait bien redevenir le théâtre de règlements de comptes aussi idéologiques que personnels.