C'est la guerre entre Roger Waters (Pink Floyd) et Thom Yorke (Radiohead) : "C'est une personne désagréable"

Une tension qui dure depuis plusieurs années maintenant !

Qu’on se le dise : tous les rockeurs ne s’apprécient pas. Et les tensions dans le monde du rock sont parfois aussi explosives qu’un solo de guitare de David Gilmour. Récemment, les frères Hawkins s’en sont pris à Yungblud, qu’ils accusent de s’autoproclamer comme le digne successeur du défunt Ozzy Osbourne. Mais ce n’est pas le seul clash qui fait parler : un autre conflit bien plus ancien refait surface, celui entre Thom Yorke, le leader de Radiohead, et Roger Waters, l’ancien bassiste emblématique de Pink Floyd.

Ce différend remonte à près de dix ans. Tout a commencé lorsque Radiohead a donné un concert à Tel-Aviv, une décision qui avait fortement déplu à Roger Waters, fervent défenseur du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions). L’ex-membre des Floyd avait alors publiquement critiqué le groupe britannique pour cette prise de position jugée problématique.

Face à la polémique, Thom Yorke s’était justifié dans la presse :

“Jouer dans un pays ne signifie pas soutenir son gouvernement. Nous ne soutenons pas plus Netanyahu que Trump.”

Une réponse ferme, mais qui n’a visiblement pas calmé les tensions. Car voilà que le clash reprend de plus belle ces derniers jours.

Lors d’une récente interview dans l’émission The Katie Halper Show, Roger Waters n’a pas mâché ses mots à propos du frontman de Radiohead :

“C’est un petit bonhomme timide. Je trouve qu’il est désagréable en compagnie.”

Des propos cinglants, qui confirment que les rancunes entre légendes du rock ont la peau dure. Waters a même confié avoir entretenu une correspondance avec Yorke :

“Je lui ai écrit beaucoup de lettres, vous savez.”

Et quand on lui demande si Thom Yorke a pris la peine de répondre, Waters ajoute :

“Oui, il a répondu. Tout cela figure dans mes mémoires. Il était très sarcastique et essayait d’être drôle.”

Entre ego, politique et vieilles rancunes, le duel Roger Waters vs Thom Yorke s’impose comme l’un des clashs les plus singuliers du rock britannique. Une chose est sûre : entre les envolées progressives de Pink Floyd et les expérimentations électro de Radiohead, ce n’est pas demain la veille qu’on les verra partager la même scène.