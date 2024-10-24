Radiohead : Thom Yorke "s'en fout royalement" des attentes concernant l'avenir du groupe !

L'ancien chanteur préfère se concentrer sur ses projets personnels

Thom Yorke fustige les fans de Radiohead

Au moins c'est clair ! Des espoirs étaient nés pour un possible retour de Radiohead ces derniers mois, avec notamment une interview de Colin Greenwood, le bassiste du groupe qui avait donné des bonnes nouvelles lorsque lui et ses collègues se sont retrouvés pour des répétitions :

"Nous avons fait quelques répétitions il y a environ deux mois à Londres, juste pour rejouer les anciens morceaux. C’était vraiment amusant, on a passé un bon moment."

Sauf qu'on peut dire que Thom Yorke n'est pas dans la même ligne que son ami. En effet, dans une interview accordé avec Double J à l'occasion de sa prochaine tournée solo, l'artiste s'est confié sur les attentes du public concernant l'avenir du groupe. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas sa langue dans sa poche :

“Je n’en ai aucune idée et je m’en fous royalement.”

Pour aller plus loin, le groupe n'est plus la priorité du chanteur, préférant se consacrer à son nouveau groupe "The Smile" :

"Sans vouloir offenser personne, et euh, merci de vous en soucier. Mais je pense que nous avons gagné le droit de faire ce qui a du sens pour nous, sans avoir à nous justifier ni à répondre à une ‘idée historique’ de ce que nous devrions faire."

Malgré tout ça, il reconnait que c'est grâce à la popularité de Radiohead que ce dernier puisse continuer ses projets musicaux :

"Nous avons la chance de pouvoir encore faire de la musique grâce à Radiohead, donc je n’ai pas à me plaindre."

Alors est-ce que Radiohead c'est vraiment fini ? Seul l'avenir nous le dira.