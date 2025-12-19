Quand Chris Hemsworth (Thor) se met à la batterie avec Parkway Drive... et amuse la galerie !

Star de Marvel et dieu du tonnerre à l’écran, Chris Hemsworth a voulu s’essayer à la batterie et au métal avec Parkway Drive. Une expérience aussi drôle que chaotique.

Habitué à manier le marteau de Thor avec brio, Chris Hemsworth s’est récemment confronté à un défi bien différent : tenir le rythme derrière une batterie... et on peut dire qu'il rencontre bien moins de succès ! Le groupe australien Parkway Drive a partagé une vidéo montrant l’acteur en pleine jam session avec eux, un moment pour le moins maladroit. Filmée à l’origine pour la série documentaire "Limitless", la séquence a refait surface sur TikTok récemment, provoquant de nombreuses réactions amusées.

Dans la vidéo, Hemsworth tente de suivre le tempo alors que les membres de Parkway Drive répètent avant un concert avec Ed Sheeran. Le constat est clair : l’acteur peine à garder la mesure, obligeant le groupe à reprendre le morceau à plusieurs reprises. Loin de se cacher, Chris Hemsworth reconnaît lui-même ses difficultés, assumant avec autodérision ses limites derrière les fûts.

Si cette jam improvisée a vu le jour, c’est avant tout par amitié puisque Chris Hemsworth est proche du batteur Ben Gordon. Mais l’indulgence n’était pas au rendez-vous pour tout le monde : le guitariste Jeff Ling a livré un verdict sans appel, qualifiant la performance de "vraiment triste". Un moment insolite, qui rappelle qu’entre le cinéma et le metal, il y a un gouffre.

Aujourd’hui, Parkway Drive regarde déjà vers 2026, avec la fin de leur tournée et la décision de lever le pied pour se consacrer pleinement à la composition de nouveaux morceaux, après une année marquée par les célébrations de leurs 20 ans et des projets ambitieux comme le concert symphonique à l’Opéra de Sydney.