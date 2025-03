Coldplay, Elton John et Ed Sheeran réunis pour défendre l'éducation musicale

Les stars ont totues signé une pétition afin de tenter de préserver l'éducation musicale au Royaume-Uni.

A l'heure où les politiciens semblent tous avoir été remplacés par des banquiers et des comptables incompétents, ce sont toujours les mêmes aspects de la vie qui sont mis en danger dans le but de faire des économies : le sport, la culture, la musique, et l'éducation de manière générale. On le voit en ce moment aux USA, et visiblement, le même vent est en train de souffler au Royaume-Uni, depuis plusieurs années déjà. Sauf que Ed Sheeran, Coldplay et Elton John n'entendent pas laisser faire, et viennent d'unir leurs forces pour défendre l'éducation musicale.

Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement, les trois stars, mais aussi d'autres grands noms comme Central Cee, Harry Styles, Robert Plant, Dave ou Stormzy, exigent un investissement de 250 millions de livres de la part de l'Etat pour assurer l'avenir de l'éducation musicale au Royaume-Uni. Car les écoles publiques ont vu l'offre musicale proposée aux jeunes baisser de 21% en 20 ans. De plus, les anglais ne trustent plus les sommets des charts : "L’année dernière, pour la première fois depuis plus de deux décennies, aucun artiste britannique n’a intégré le top 10 mondial des singles ou albums", d'après la lettre ouverte.

Les musiciens exigent donc de la part de l'Etat, un investissement de taille, dans le but de financer les cours de musique dans les écoles, de former des enseignants, de soutenir les petites salles et les lieux de répétition, de développer l'apprentissage dans les filières musicales, et de mettre en place un programme scolaire plus diversifié. Faute de quoi, les artistes britanniques estiment qu'ils vont peu à peu disparaître.

Avec 7,6 milliards de livres par an, on peut dire que l'industrie musicale est pourtant un aspect important de l'économie britannique. On souhaite aux artistes outre-Manche d'être entendus, avec une vraie ambition affichée au niveau de l'Etat !