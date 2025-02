Elton John : date de sortie, tracklist, on vous dit tout sur son nouvel album

La sortie du nouvel album de Sir Elton John arrive à grands pas !

Cela fait maintenant plusieurs semaines, et même plusieurs mois, que nous vous parlons du nouvel album d'Elton John. Il faut dire que le chanteur et pianiste l'a annoncé il y a déjà un certain temps, à peu près au moment de faire ses adieux à la scène, pendant le courant de l'année 2024. Malheureusement, le projet avait dû être retardé, à cause des soucis de santé rencontrés par la star, notamment au niveau de son œil. Mais désormais, ça y est : la sortie de l'album est imminente, et on connait déjà la date, le nom et la tracklist de l'album !

Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire depuis ses débuts, cet album sera un album commun, avec la chanteuse américaine Brandi Carlile, spécialisée dans la country, la pop, et qui est également une joueuse de guitare. Au sujet de ce disque à venir, Elton John vient de faire un long post Instagram, dans lequel il explique notamment que l'album a été "un des plus difficiles que j'ai jamais fait, mais aussi une des plus grandes expériences musicales de ma vie".

Le chanteur décrit cet album comme le début d'une nouvelle ère pour lui. Il explique également avoir eu recours aux services de plusieurs grands noms de la musique, comme Chad Smith, batteur des Red Hot Chili Peppers, ou Josh Klinghoffer, qui est lui aussi un ancien des Red Hot, ainsi que Andrew Watt, producteur, qui a bossé avec les Stones et Lady Gaga.

L'album sortira le 4 avril 2025, si on se fie à la date indiquée en bas du post Instagram d'Elton John. Le projet se nommera "Who Believes In Angels", et il comporte dix titres, dont on vous met la liste ci-dessous.

Tracklist de l'album "Who Believes in Angels ?"

1. "The Rose of Laura Nyro"

2. "Little Richard's Bible"

3. "Swing for the Fences"

4. "Never Too Late"

5. "You Without Me"

6. "Who Believes in Angels?"

7. "The River Man"

8. "A Little Light"

9. "Someone to Belong To"

10. "When This Old World Is Done with Me"