Elton John, prêt à sortir son nouvel album ?

Après avoir mis son projet musical en pause à cause de soucis de santé, il semblerait qu'Elton John soit de nouveau près à reprendre le chemin des studios. Dans une série de courriers adressés à son public, ce dernier avoir révélé qu'il avait de nouvelles idées de morceaux, mais surtout, qu'il n'était pas seul dans ce projet ! En effet, il mentionne à plusieurs reprises Brandie Carlile, une chanteuse américaine que l'icône de la pop a rencontré quand cette dernière lui a demandé de l'accompagner au piano sur un de ses morceaux.

Fans are speculating that Elton John & Brandi Carlile are releasing new music together after receiving letters from the stars, as well as the launch of the countdown website, https://t.co/2JKHAKOjgs. pic.twitter.com/ymevGAZKfp